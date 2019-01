Kiváló évet zártak az Interfencing DSC és a TFSE vívói

Sápi Máté, az egyesület vezetője elmondta: „2017 őszén azzal a céllal hozták létre a klubot, hogy a környéken élő sportolóknak legyen lehetőségük a legmagasabb szinten történő vívás tanulásra. A sportolóink tavaly a TFSE színeiben vívtak és az idei átigazolási kapu megnyitásával kezdeményeztük a debreceni egyesületbe történő visszaigazolásukat. Örökké hálásak leszünk a Testnevelési Egyetem sportegyesületének és vezetőinek, elsősorban Patócs Ákos vívómesternek, aki rengeteg segítséget nyújtott az indulásnál. A Testnevelési Egyetemmel egyébként a jövőben is tovább folytatjuk az együttműködést, megtartva a testvéregyesületi kapcsolatot.”

A 2019-es első átigazolási időszakban „hazatér” többek közt Battai Sugár Katinka magyar bajnok és Európa bajnoki ezüstérmes, kadet Európa ranglista vezető, valamint a kadet magyar bajnoki ezüstérmes kardcsapat két tagja Simon Petronella és Varga Emília is.

„Új igazolásokkal erősítjük a párbajtőr szakosztályunkat is, visszatér nevelőedzőjéhez, Nyisztor Sándorhoz Kálmán Gyöngyvér és Kálmán Zille, akik a jövőben szintén egyesületünkben kívánják folytatni a szakmai munkát.”

Dávid László az egyesület kard fegyvernemi vezetője szerint soha ilyen erős éve nem volt a debreceni kardvívásnak: „Az egyesületi pontversenyben közel 40000 pontot szereztünk a TFSE színeiben, amivel biztosan a legjobb 10 vívóegyesület között zárjuk a 2018-as esztendőt. Nagyon tehetséges és szorgalmas generáció jár vívni a terembe, akik remek elegyet alkotnak a klubban sportoló idősebb vívókkal. Egyesületünk szakmai vezetése továbbra is elsődlegesnek tekinti a magas szintű oktatást, ami az eredményes munka alapja. Úgy vélem, hogy a jó hangulat edzések és a megfelelő szakmai színvonal biztosítja az eredményes élsport mellett a nagy létszámú szabadidős sportolót is az egyesületben.” – zárta mondandóját a debreceni szakember, aki egyben az U15-ös kardválogatott edzője is.

Nyisztor-Csáki Sándor az Interfencing Debrecen SC párbajtőr fegyvernemi vezetőedzője, korábbi olimpikon is izgatottan várja az évet: „2018-ban nagy fejlődést mutattak egyesületünk vívói. Bíró Dávid már biztos indulónak számít a román válogatott tagjaként az idei junior világversenyeken. Számunkra a szakmánk szeretete a legfontosabb, talán ezt érzik rajtunk a környékbeli egyesületekből egyre nagyobb számban minket választó sportolók is.”

Sápi Máté szerint nem meglepő, hogy ilyen sok fiatal tud a legjobbak közé kerülni. „Az egyesületnél az eredmények másodlagosak, nem azok hajszolása a fontos. A célunk, hogy a nálunk sportolók lépésről lépésre fejlődjenek, és jussanak minél magasabb szintre mind technikailag, mind taktikailag. Úgy néz ki, hogy működőképes a koncepció. Mindent megteszünk azért, hogy a 2019-es is ugyanolyan intenzitással fejlődjön az Interfencing, mint az elmúlt másfél évben.”

A 2018-as év legkiemelkedőbb eredményei: 2 kadet világkupa győzelem, Európa bajnoki ezüstérem, magyar bajnoki cím, 3 magyar bajnoki ezüst- és 1 bronzérem. És ahogy az egyesület tagjai hangsúlyozzák több, mint 100 vívni tanuló fiatal.

