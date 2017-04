Kiütik, vagy bedobja?

A napokban ülésezett a Magyar Ökölvívó-szakszövetség (MÖSZ), melynek a versenyzőként amatőr és profi világbajnok, olimpiai bronzérmes, a Madár becenévre hallgató Erdei Zsolt lett az új elnöke. Régóta hallani, hogy az eddigi vezető, Csötönyi Sándor nem megfelelően irányítja a szövetséget, puccskísérlet is indult a leváltására. Sokan voltak vele elégedetlenek, nem véletlenül. Vezető és vezető között is van különbség, közel sem mindegy, mennyien és mi okból zúgolódnak. Erdei nagyon nehéz feladatot vállalt el, tisztában van vele, hogy az ökölvívás terén semmi nem működik megfelelően, rendet kell teremteni. Egyik nyilatkozatában elmondta, nem elnöknek született, de szeretne jó „góré” lenni. „Könnyebb volt edzőként dolgozni, és még könnyebb volt bokszolni.” Kemény menetekből biztosan nem lesz hiány, jó pár dolgot „le kell bokszolnia”, mire véghez viszi, amit akar. A cél világos, visszazárkózni a világ élvonalához, és újra nagynevű magyar bunyósokat kinevelni, hogy ne ötven év múlva is Papp Lászlót kelljen emlegetnünk. Az útja során Madár biztosan szerez majd néhány rosszakarót, ez elkerülhetetlen. Kérdés, őt is ki akarják-e majd ütni a ringből vagy be kell dobnia a törölközőt. Mindenesetre szurkoljunk neki, ahogy régen is tettük!

– Szabó Dóra –

Az előzetes várakozásoknak megfelelően Erdei Zsoltot választották meg a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) új elnökének a szombati tisztújításon.

