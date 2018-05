Kiütéses győzelmet arattak a Gladiátorok

A Titánok egy gyengébb kezdés után idegenben akartak javítani a Gladiátorok ellen. A cívisvárosiaknál két fontos játékos, Roják Richárd és Kispál Gábor hiányzott, illetve Kiss Levente sérülés miatt nem tudott pályára lépni. Az ő távollétük viszont nem látszott meg a csapaton.

Az első negyedben az arany-feketék jutottak vezetéshez. A Budapest Cowbells 2 ellen remekelő Molnár Gábor megtalálta új kedvenc célpontját, ezúttal is Boruzs Kevinnek adott hat pontot érő labdát. Szabó Lajos pedig nem hibázta el az extrát (7-0). A második negyedben beindultak az események, Molnár ismét Boruzs Kevinnel kooperált, aminek az eredménye egy újabb TD lett: 14-0. Ezután a védelem folytatta a támadósor munkáját. A Kolomposok ellen interceptionig jutó Osemudiamen Uduosie ezúttal is leszedte az ellenfél irányítójának átadását, viszont most az end zone-ig jutott a játékszerrel: 21-0. A Gladiators ezután sem állt le, és már a második negyedben el akarta dönteni a találkozót. Molnár ismételten nagy passzt adott, ezúttal Szép Gábor húzta le a malacbőrt: 28-0. A vendég Titánok azonban nem akarták feladni a hajszát, reménykedtek abban, hogy visszahozhatják a meccset. Ezt mutatta az is, hogy egy futott touchdownnal faragtak hátrányukon (28-7). Ám a Molnár-Boruzs páros ismét nagyot alkotott. Utóbbi szerzett egy félpályás elkapott TD-t. 35-7-es hazai vezetéssel mehettek a csapatok a szünetre.

Fotó: Csatári Fruzsina/Szolnoki Annamária

A harmadik negyedben a két alakulat viszonylag kiegyenlített csatát vívott. Nem estek pontok, így a döntés az utolsó játékrészre maradt. A Titans szerzett először pontokat, amellyel zárkózott a fővárosi gárda (35-14). Ám az arany-fekete együttes felébredt, és ismét elkezdett működni a gépezet. Ezúttal a Molnárt váltó Kondorosi Attila futott egy touchdownt, majd Béres Marcell élete első nagypályás mérkőzésén összehozott egy hatpontost (47-14). A végén pedig Németi Soma elkapott TD-je és kétpontosa érvénybe léptette a mercy rule-t és elindította a futóórát. Ez nem osztott, nem szorzott, a Gladiators megörvendeztette a nyírábrányi közönséget és 55-14-re legyőzte a Budapest Titans-t, ami azt jelent, hogy ezzel a sikerrel második helyen áll az alapszakaszi tabellán.

Fotó: Csatári Fruzsina/Szolnoki Annamária

„Jól sikerült beépítenünk az új játékosokat” – nyilatkozott elégedetten Szűcs Botond vezetőedző. „Az offense és a defense is egyre magabiztosabb, szépen kovácsolódunk egy egységes csapattá. A veteránjaink és az újoncok kezdenek összecsiszolódni, de még nagyon sok munkánk van, sok hibával játszunk, a futójátékunk pedig nem igazán működik. Szerencsére jól kezdtük a szezont, tudatosan dolgozunk tovább.”

A Gladiators legközelebb május 13-án keleti rangadót játszik a Miskolc Renegades gárdájával itthon.

Gladiators-Budapest Titans

55-14 (7-0, 28-7, 0-0, 20-7)

Gladiators pontszerzők: Boruzs Kevin 3 TD, Osemudiamen Uduosie, Szép Gábor, Kondorosi Attila, Béres Marcell, Németi Soma 1-1 TD, Németi Soma 1 PAT, Szabó Lajos 5 XP.

