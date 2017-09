Kiütéses győzelemmel kezdte felkészülési tornáját a DEAC

Ott kezdte a DEAC az új idényt, ahol az előzőt abbahagyta, Farkas Attila közelijével indult a pontgyártás. A fehérorosz együttes hamar igazolta jó hírét, kemény egészpályás védekezésével nagyon megnehezítette a hazaiak dolgát. Sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok, ám egy Molnár triplával és egy hatalmas Armwood zsákolással a negyed derekára meglépett Berényi Sándor együttese (12-6). A csereként beálló születésnapos Velkey hármasával kétszámjegyűre nőtt a differencia, a vendégek pedig gyorsan időt is kértek. A gyors fejmosás után valamelyest stabilizálódott is a játékuk, de a nagy sebességgel kosárlabdázó hajdúságiak ellen nem volt ellenszerük.

A héten csatlakozó Jahmal Jones hamar bizonyította, hogy jó formában tért vissza, remekül diktálta a tempót, társait nagyszerűen szolgálta ki. A negyed közepére kissé leült a játék, érződött, hogy a gárdák a felkészülés közepén tartanak, de a megszerzett előnyt így is tartották Berényi Sándor tanítványai. A DEAC cserepadja is jól szállt be a játékba, különösen a Szombathelyről érkező Bognár Kristóf volt nagyon elemében a palánkok alatt.

Nagy iramban kezdődött a második félidő, Farkas Attila továbbra is dominált támadásban, gyorsindításokból és a hárompontos vonalon túlról is eredményes tudott lenni. A csapatkapitány Molnár András triplájával már húsz fölé nőtt a különbség (59-38), érezhetően sokkal frissebben mozogtak hazaiak a múlt heti zárt kapus meccsekhez képest. Ivan Lilov nem csak támadásban, de védekezésben is nagyon hasznos volt, gyakorlatilag a mezőnyposztok mindegyikén megfordult mindkét oldalon. Mivel az eredmény ezt megengedte, mindkét edző bátran rotálta csapatát, de a kispadról érkezőkkel sem változott sokat a játék képe, Kósa Tamás például kifejezetten jól és ponterősen szállt be. A DEAC érezhetően nagyon élvezte a játékot, az önzetlen támadójátéknak hála végül nagyon magabiztos győzelmet arattak. Folytatás vasárnap 18 órától a Temesvár ellen.

– debka.hu –

DEAC – Tsmoki Minsk (fehérorosz) 96 – 69 (27-17, 18-13, 26-20, 25-19)

DEAC: Jones 8, Lilov 14/9 , Molnár 12/6, Farkas 24/9, Armwood 9 cserék: Bognár 14, Velkey 6/6, Fazekas 2, Kósa 7/3, Omeneka -, Opre -.

Edzők: Berényi Sándor, Kovács Adrián, Kádár Tamás.

Berényi Sándor: Ahhoz képest, hogy először játszottunk teljes kerettel, egészen gördülékeny volt a támadásunk, jól járt a labda, sok könnyű gólt dobtunk, rengeteg üres helyzetet alakítottunk ki, amiket meglepően jó százalékkal használtunk ki. Védekezésben is jól pörgött a társaság, a szabad labdák és a védőlepattanók terén van csak némi hiányérzetem.

