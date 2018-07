Kitartott a mérsékelt meleg, és volt eső is

Igaz, mennyiségét tekintve hektikus területi eloszlásban, de azért volt mindenhol eső, és a hőmérséklet is legmelegebb hónap közepének megfelelően alakult megyénkben az utóbbi napokban – derül ki a Debreceni Egyetem agrometeorológiai központjának méréseiből, ahol a szakemberek növény­egészségügyi megfigyeléseket is végeznek.

A szálastakarmány minőségét ronthatták a nedves időben elszaporodó fertőzések és kórokozók. A magas hőmérséklet és a csapadék miatt intenzív volt a gyomok növekedése. Mindezek ellen védekezésre volt szükség.

A kiskertekben és a szántóföldön pedig egyaránt tenni kellett a talajnedvesség megőrzéséért.

A keleti országrész időjárását döntően meleg, változó nedvességtartalmú levegő határozta meg, melynek légállapota időnként kifejezetten labilissá vált. Ez kedvezett a záporok, zivatarok kialakulásának. Az ország többi részére jellemző igen szeles idő helyett az Észak-Tiszántúlon tartós összeáramlás épült fel, így több napon is előfordult eső, zápor és akár hevesebb zivatar is, annak kísérőjelenségeivel együtt. Jelentős károkat ezek szerencsére alig okoztak, ám lokálisan a felhőszakadásszerű csapadékintenzitást átmeneti vízelöntés, beázás kísérte. A lehullott csapadék mennyisége tág határok között változott az időszakban. Területi átlagban 15-25 milliméter közé tehető a heti szumma, ugyanakkor egyes helyeken 5 milliméter sem esett, míg másutt lokális felhőszakadásokat követően akár az 50 millimétert is elérte a hét csapadékösszege.

Kiegyenlített hőmérséklet

A talajok nedvességtartalma stagnált az átlagnak megfelelő csapadék nyomán, ez azt jelenti, hogy az 1 méter mélységű szelvény vízhiánya továbbra is 100 milliméter körül ingadozik a térségben. A felszíni rétegek állapota többnyire kellően nedves, a szabadföldi vízkapacitás 50-75 százalékát általában eléri, kifejezetten száraz viszonyok csak elvétve fordulnak elő. A talajfelszín hőmérséklete is megfelel az évszakos átlagnak, középkötött talajokon 20-24°C között ingadozik napi középértékben. Nagy forróság, extrém lehűlés a héten nem volt jellemző, így a levegő hőmérséklete is kiegyenlített volt, ami kedvezett a növényfejlődésnek. Bár a gyakori zápor, zivatar meg-megzavarta a kinti munkákat és a végéhez közelítő aratást, ez a csapadék a kapások és a kertészeti kultúrák számára nagyon jól jött. A még betakarításra váró gabona és szálastakarmányok minőségére viszont rányomhatta bélyegét a nedves idő, illetve ismét nagyobb nyomással kellett számolni a kórokozók szaporodása, fertőzése terén.

Megóvni a nedvességet

Szintén intenzív volt az időszakban a gyomok növekedése és kelése a magas hőösszeg és a kellően nedves talajfelszín okán.

A kiskertekben és a szántókon egyaránt erősen ajánlott ilyenkor a nedvességmegőrző talajművelés és a gyomirtás összekapcsolása egy-egy kultivátoros beavatkozás formájában. Időjárásunk záporos-zivataros jellege ugyan előreláthatólag megmarad a hónap végéig, de nagyobb csapadékhullám nincs kilátásban, így a legtöbb kultúrában hasznos lehet a nedvesség megóvása a napi 4-6 milliméteres potenciális párolgással szemben. A sekély művelés a növényállományok légterében kedvezőbb nedvességi és hőmérsékleti viszonyokat teremt, mely növényvédelmi kockázatokat is mérsékli.

– Debreceni Egyetem – AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring központ –

