Kitartott a kellemes őszelő

Szeptember derekán a hőmérséklet inkább idézte még a nyár végét, mint az őszt. Alkalmanként kisebb eső, zápor, a hétvégén zivatar is előfordult a térségben.

Az átlag körül

A lehűlések közötti időszakokban késő nyáriasan kellemes, meleg volt az idő Kelet-Magyarországon, de még a felhős, esős napokon is 20 fok feletti hőmérsékletek voltak jellemzők.

Az elmúlt hét középhőmérséklete 17,4-18,1°C között alakult az Észak-Tiszántúlon. A napi maximumok még gyakran haladták meg a 25°C-ot és éjszakánként is csak egy-két alkalommal hűlt 10 fok köré vagy kicsivel az alá a hőmérséklet. Habár több ízben is vonult át időjárási front hazánk felett, ezek nagyrészt a nyugati országrészben okoztak igazán hűvös és csapadékos időt. Hajdú-Biharban és Szabolcsban kevesebbet érezhettünk ezek hatásából: az átlagnál 5-6 százalékkal több napsütés mellett a csapadékzónák is alaposan legyengülve érték el ezt a térséget. Gyenge esőre, záporra azért több napon is futotta, a hét legvégén pedig zivatarokról is érkezett jelentés mérsékelt intenzitású csapadék kíséretében. Összességében a sokéves átlag körül szóródott a lehullott eső mennyisége, de annak eloszlása egyenlőtlen volt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középső tájain 10-15 milliméternyi nedvességgel gyarapodhatott a talajok nedvességkészlete, míg a megye északi és keleti vidékei 5 milliméter alatti szummát jegyeztek. Hajdú Biharban 5-10 milliméter között alakult a heti összeg, ennek zömét a vasárnapi záporok, zivatarok adták, főként a déli tájakra összpontosulva.

Rá lehet menni

Az időszak aktuális mezőgazdasági munkái közül a repce vetése és az őszi kalászosok talaj elmunkálása, magágykészítése kedvező időjárási- és talajfeltételek mellett folytatódhatott. A talaj hőmérséklete a magágy mélységében 17-18°C közötti volt a közép kötött talajok esetében, ami kicsivel még magasabb is az optimálisnál. A napraforgó és a kukorica betakarítása is többfelé indult meg a térségben, ezek nedvességtartalma tartós és nagy mennyiségű csapadék hiányában egyre több helyen csökkent máris a megfelelő szintre. Növényvédelmi szempontból továbbra is az érő gyümölcsök és a betakarításra váró zöldségfélék rothadásos és penészedéssel járó kórképeinek megjelenése jelent kockázatot. Erre a betakarítás időzítésével és megfelelő növényvédelmi kezelések tervezésével továbbra is érdemes készülni, különösen egy esetleges kiadósabb csapadékhullám esetén.

– Debreceni Egyetem – AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA