Kitakarították a református temetőt

A meghirdetett időpontban, március 23-án 10 órakor sajnos csak kevesen jelentek meg a református temetőben szemétszedésre. A szervezőn kívül édesanyja, Jankuly Imréné, Jován Józsefné és Szabó Gyula lelkész vett részt a jótékonysági programban.

Fotó: B. Kiss Andrea

Bejárták a temetőt, és összeszedték az eldobált szemetet. Találtak összetört mécseseket, kiürült üdítős flakont, üres energiaitalos dobozt és még sorolhatnánk. A végeredmény kilenc megtelt zsák lett. Mint azt Jankuly Imre (közismert nevén Moha) elmondta, immár ötödik éve nevezi be Darvast a TeSzedd! mozgalomba, és az érdeklődés mindig csekély, de ők az édesanyjával kitartóak. Év közben is odafigyelnek a természet védelmére és tisztaságára. Szeretnék, ha előbb-utóbb követőik is akadnának.

