Kishajós túra a Tisza-tavon

A mesterségesen létrehozott 127 négyzetkilométer kiterjedésű, síkvidéki víztározó tó a néprajzi leírásokból ismert Tisza szabályozása előtti táját idézi. A nádasokkal és tavi virágokkal borított tó vize otthont ad számos őshonos növénynek és a vízi állatok sokaságának.

Kilátó a tó világára

A Tisza-tó és völgye, Poroszló térsége 2012-től Európában is egyedülálló látványossággal várja az ország második legnagyobb tavához látogatót. A nyolchektáros területen fekvő ökocentrum hazánk teljes vízi világát bemutató témaparkban, hét szintes látogatóközponttal, közel egymillió literes édesvízi akvárium­rendszerrel mutatja be a táj élővilágát. Csodálatos panoráma tárul a látogató elé a lifttel is elérhető hetedik emeleti kilátótoronyból. A centrum különleges kivitelezésű, torzításmentes akváriumrendszere alagútjával olyan élményeket ad, mintha a tó mélyén sétálna a látogató, hetvenféle hazai halfaj, másfél méteres vizák, óriás harcsák társaságában. Fordított fényprogrammal mutatják be a tizenöt hüllő- és kétéltűfaj életét. Az élményeket teljesebbé teszi a vetítőterem, ahol a nádasok suhogó dzsungelében forgatott 3D-s film vetítésekor átélheti a néző az ősz egy napját a Tisza tavon. A film élményeit a vetítőterem után személyesen is átélhetik a látogatók.

Sétahajózás a nádasok között

A tó filmben látott madárvilágához hét darab, óránként induló kishajón lehet eljutni. A kishajós utazás igazi élményt jelent, hiszen természetes közelségbe kerül a látogatóval az élővilág. Zivatar esetén a ponyvával fedett kishajók a védettebb poroszlói csatornákba húzódnak, így elkerülve a nyílt vízi hullámverést. Gyalogosan az 1500 méter hosszú tavi vízi tanösvényen is eljuthatnak a madarak világába a látogatók.

Napjainkban látogatók sokasága érkezik a parkba, ahol tutajos tó, rönkfa játszótér, vidrashow, madáretetési bemutató, mini állatkert biztosít érdekes programot. A nagy érdeklődés övezte látogatói programokban a turizmus és természetvédelem új kapcsolatáról, az ember és a természet együttéléséről győződhetnek meg a családok és kiránduló csoportok.

– Péter Imre –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA