Kisebb-nagyobb helyi cégektől a multinacionális vállalatokig

Közel félszáz kiállítóval várta a látogatókat a Debreceni Egyetem Állásbörzéje szerdán az egyetem főépületében.

A nap megnyitóján dr. Bartha Elek oktatási rektorhelyettes országos szinten is jelentősnek nevezte a rendezvényt.

A kísérőprogramok között szerepelt próba-állásinterjúzás, grafológiai elemzés, pályaorientációs beszélgetés szakemberekkel, és készségmérés rajzos pszichológiai tesztekkel.

Pogány Emese, a Debrecen Egyetem Hallgatói Karrierközpontjának vezetője elmondta, elsősorban az egyetem leendő és friss diplomásainak szeretnének lehetőséget biztosítani karrierjük tervezéséhez, ám természetesen a kívülről érkező álláskeresőknek is megadnak minden segítséget. A kiállítók 80 százaléka rendszeresen jelen van a rendezvényen, ez az állásbörze sikerét jelzi. A cégek egyetlen nap alatt találhatnak potenciális munkavállalókat, akár interjúzhatnak is, tehát a kiválasztás folyamata felgyorsul. Pogány Emese hangsúlyozta, milyen fontos a személyes kapcsolat, melynek varázsa semmihez nem hasonlítható. Ez is hozzájárul a rendezvény sikeréhez, s a paletta folyamatosan bővül a városba települő új cégekkel.

Fotó: Kiss Annamarie

Győri Emese és Marosán Gréta kulturális közösségszervezés szakos hallgatók egy év múlva diplomáznak. Az állásbörzének is köszönhető, hogy egyre több elképzelésük van a jövőjüket illetően, leginkább rangsorolniuk kell, hogyan használják ki a jobbnál jobb lehetőségeket. Olyan alternatívákkal ismerkedtek meg, amelyekről eddig nem tudtak – mesélték felvillanyozódva. Azt is elárulták, számukra ez az alkalom „kettő az egyben”: megfigyelik, milyen módszerekkel toboroznak a hr-szakemberek. A diploma előtt szakmai gyakorlatot is terveznek, és az önkéntesség is szóba jöhet.

Fotó: Kiss Annamarie

Az NI standja előtt kérdeztünk Bartó Andrást és Dobó Dánielt, akik villamosmérnök szakon tanulnak. Bartó András szerint a hallgatók között népszerű a cég, mert különböző eszközökkel támogatja az egyetemi oktatást. A harmadéves hallgatók elmondták, a kiállítók jelentős részével már megismerkedtek tanulmányaik során, de ezek a vállalatok ilyen alkalmakkor mindig nyújtanak valami újat, ami miatt érdemes őket figyelemmel kísérni. Kérdésünkre magabiztosan azt válaszolták, nyerő pozícióban vannak, a villamosmérnökök után kapkodnak nem csak a régi, hanem a városban újonnan megjelenő cégek is.

