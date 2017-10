Kisbabájával állhatott dobogóra a debreceni bunyós

Technikai KO-val abszolválta pályafutása 10. országos bajnoki címét a DVSC bokszolója, Nagy Tímea. Mindez önmagában is komoly eredmény, azonban a debreceni sportoló mindössze két hónappal a kislánya születése után diadalmaskodott, ezúttal megszokottnál magasabb, a +81 kg-os súlycsoportban. De honnan jött vajon ez az „őrült” ötlet?

Álmában sikerült

– Sokan kérdezték ezt már tőlem – válaszolta mosolyogva Tímea. – Eredetileg november végére volt kiírva az ob, és azon indulni szerettem volna. A kislányom, Hanna augusztusban született, ezért úgy terveztem, hogy október elsején elkezdem az edzéseket, s ez a munka november végére – a mögöttem lévő tízéves rutinnal – elegendő lesz. Ám mivel az utánpótlás korú lányoknak novemberben lesz a vb, ezért előre hozták a női ob-t. Amikor megtudtam ezt, elég kilátástalannak tűnt az indulásom. Azonban a szülés után két vagy három héttel azt álmodtam, hogy a dobogón állok a gyerekkel a kezemben. Fölkeltem és mondtam a páromnak, Salánki Lászlónak, aki egyben az edzőm is, hogy mégis el szeretnék indulni a versenyen. Nagyot nézett, azonban én remekül éreztem magam fizikailag. Laci azt mondta, hogy ez még korai, de végül rábólintott. Egy-két edzés után közöltem az elnökünkkel, Szabó Sanyival is, hogy fizikálisan és technikailag sem érzem magam a béka segge alatt, így Sanyi az áldását adta. Három és fél hét állt a rendelkezésemre, hogy felkészüljek, ha azt nézzük, hogy heti maximum négyet tudtam edzeni, akkor ez nem valami sok.

Nyilván nem ott tartok, mint amikor abbahagytam, de mégis napról napra jobbnak éreztem magam”

– nyilatkozta a Naplónak a bunyós.

Nagy Tímea és párja, illetve edzője, Salánki László

Timi arról is mesélt, miként sikerült a baba mellett felkészülnie.

– Hanna nagyon jó baba! Betoltam szépen az edzőterembe, megetettem, tisztába tettem, elringattam, s amikor elaludt, akkor kezdődhetett az edzés. A meccseken pedig mindig eltutujgatta valaki. Az ob-t megelőző héten a serdülő magyar bajnokságon edzőként voltam jelen, az volt a főpróba, hogy hogyan bírja a gyermek. Egy nagyon kedves barátnőm vigyázott rá akkor és az én meccsem alatt is, nagyon köszönöm neki!

Eb és vb jön

Nagy Tímea ezúttal nem a hagyományos súlycsoportjában állt a kötelek közé, hanem a +81 kilósok között, egyetlen, döntőbeli ellenfelének edzője bedobta a törölközőt a meccs során.

– A terhességem feléig semmit nem híztam, utána egy kis egészségügyi problémám akadt, emiatt nem tudtam már annyit mozogni. Négy hónap alatt felszaladt 20 kiló, ez eléggé megviselt, de már leadtam hetet, azonban az eredeti versenysúlyomhoz képest most még tíz kg van rajtam – fogalmazott Nagy Tímea, aki a terveibe is beavatta az olvasókat. – Teljesen az alapoktól kezdem a munkát, ha már ilyen hosszú kihagyásom volt, akkor most az elejétől szeretném felépíteni magam, hátha sikeresebb leszek a jövőben. Ezzel a gyors visszatéréssel terhesség után csak azt szerettem volna jelezni, hogy igenis komolyan gondolom a továbbiakat. A válogatott edzői számítanak rám, jövőre Eb és vb lesz, mindkettőn szeretnék részt venni.

A nehézséget majd az jelenti, hogy a babát itt kell hagynom, próbálom szoktatni, de az én lelkemet jobban megviseli majd.”

