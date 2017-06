Kis odafigyeléssel magunk is hozzájárulhatunk a környezet védelméhez

Ahogy egyre jobban a bőrünkön érezzük a természeti környezet pusztulásának jeleit, úgy kerül fokozatosan előtérbe a környezettudatosság. De mit tehetünk mi magunk a környezetünk védelme érdekében? A június 5-ei környezetvédelmi világnap alkalmából ehhez adnak most néhány egyszerű tippet a Budapesti Víz Világtalálkozó szervezői.

A környezettudatosság lényege, hogy igyekszünk olyan életmódot folytatni, amely tekintettel van környezetünkre, óvja, védi a föld természeti kincseit. A környezettudatos életmód a hosszú távú gondolkodásról szól: úgy élek ma, hogy gyermekeim, unokáim számára biztosítsam a természeti környezet fenntarthatóságát. Íme, néhány egyszerű tipp, amivel bárki hozzájárulhat a környezet védelméhez.

Tájékozódás és tudatosság

Az első lépés a tudatosság megteremtése. Fontos, hogy tudatosítsam magamban, mennyi erőforrást használok fel nap mint nap, milyen módon vagyok káros hatással környezetemre. Ha egy kicsit utánanézünk, mi magunk is meg fogunk lepődni azon, akaratunkon kívül hányféle módon romboljuk környezetünket. A tájékozódás és az azt követően kialakuló tudatosság fontos ahhoz, hogy naponta döntést tudjunk hozni: mivel utazom, milyen háztartási készüléket választok, milyen technológiával fűtöm, vagy épp hűtöm a lakásomat, mit vásárolok. A tájékozottság és a tudatosság az alapja mindennek. Helyileg termelt és előállított termékek vásárlásával, több módon is hozzájárulhatunk környezetünk védelméhez: a termék szállításához kevesebb üzemanyagot kell felhasználni, kevesebb csomagolóanyagra van szükség és ráadásul még a helyi termelőket is támogatjuk!

Az édesvíz földünk egyik legnagyobb természeti kincse, vigyázzunk hát, hogy ez így is maradjon. Ma több mint egymilliárd ember él a Földön az egészséges ivóvízhez való hozzáférés lehetősége nélkül. Mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy – még – nem érezzük az édesvízkészlet szűkösségét, de közös felelősségünk, hogy ez így is maradjon. Vízfogyasztásunkat számos módon csökkenthetjük: ha a kádban való fürdés helyett a rövid zuhany­zást választjuk, ha fogmosás közben elzárjuk a vizet, vagy egyszerűen csak megjavítjuk a csöpögő csapokat. Ezek az apró lépések pedig nemcsak a vízszámlánkon éreztetik majd a hatásukat, de hozzájárulnak a föld édesvízkészletének megóvásához is.

