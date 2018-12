Kis Garáéknál egész évben karácsony van

Lalkó rohant elénk egy nínóval. Gyorsan le is törte az egyik kerekét, nem nagyon zaklatta fel a dolog, édesapja mindenesetre megnyugtatta, hátha hoz egy újat a Jézuska.

A ház központi része, a nappali ünnepi díszbe öltözött, még az ebédlőasztal székei is Mikulás sapkában tündökölnek, és már a karácsonyfa is áll. Kis Gara viccesen megjegyezte, ez az egész neki köszönhető, de kiderült, feleségét, Mártit illeti a dicséret a dekorációért.

Eseménydús évet tudhatnak maguk mögött Garamvölgyi Péterék. Egyebek mellett új házba költöztek, nagyobbik fiúk elkezdte a bölcsit, négy hónappal ezelőtt pedig megszületett második gyermekük, Matyika is. Valamint idő közben Peti sikeres A-licences diplomát vehetett át. Először ünnepelhetik a karácsonyt az új felállásban, kíváncsiak voltunk, miként zajlanak náluk az ünnepek.

Befalatozta a díszt

– Minden karácsonyunk úgy indul, hogy felkerekedünk, és kimegyünk a temetőbe apához, az ő sírjánál is állítunk egy mini karácsonyfát. A mai napig nagyon hiányzik, már tíz éve, hogy nincs köztünk, de biztos vagyok benne, hogy figyel minket föntről – kezdte Garamvölgyi Péter, a Loki korábbi sikeredzőjének, Garamvölgyi Lajosnak a fia.

Fotó: Matey István

– Mivel nemrégiben egy nagyobb házba tudtunk költözni, már van hely a vendégeknek. 24-én nálunk gyűlik össze a család, jön az anyukám és a nővéremék, illetve Márti (Garamvölgyi-Hutóczki Márta, Péter felesége – a szerk.) szülei. Már dél körül érkeznek a vendégek, együtt töltjük a napot és a szentestét is. Másnap jönnek a sógorék, és töltött káposztát készítünk. Eddig mindig a szülők reszortja volt ennek az ételnek az elkészítése, de most átvesszük, kíváncsiak vagyunk, hogy fog sikerülni. Aztán 26-án ismét nálunk verődünk össze, ez a legkényelmesebb megoldás, a fiúkkal nem olyan egyszerű útra kelni – vetítette előre az elkövetkezendő napok programját kis Gara, miközben Lalkó egy újabb szaloncukrot majszolt el nagy mosollyal a száján.

Fotó: Matey István

Természetesen a díszítés is szóba került. Kiderült, mióta megvan Lalkó, jobban odafigyelnek a „körítésre”.

– Már az adventi időszak kezdetén kihelyeztük a díszeket, hogy a gyerekek is jobban átérezzék az ünnepi hangulatot. Még mikor csak ketten voltunk, mindig 24-én délelőtt vettük meg a fát, feldíszítettük, a szülőkkel ettünk, ittunk, este megajándékoztuk egymást, és tévéztünk, pihentünk, körülbelül ennyi volt. Ám a fiúk miatt már nagyobb hangsúlyt fektetünk mindenre. Például be is öltöztem Mikulásnak. Ezúttal már 20-án feltettük a díszeket a karácsonyfára, közös program volt. Jól bevált díszeink vannak, de minden évben vásárolok azért valami újat, illetve most kényszerből is venni kellett egy új csúcsdíszt, mert a fiúk eltörték, miközben tették volna fel a helyére. De Lalkó egyébként nagyon ügyes volt, az első tíz díszt ő helyezte el, aztán persze megunta, és mi fejeztük be. A bölcsődében csináltak a szülőknek mézeskalács-díszt, azt is felakasztottuk, de estére eltűnt, Lalkó megette – mesélte nevetve Márti, karjában Matyikával, akinek illedelmes babához híven egy hangja se volt, csak figyelte az eseményeket.

Mindig van meglepi

Az ünnepi menü témája is megkerülhetetlen volt. – Hagyományőrzők vagyunk, így az ételek terén is a jól bevált finomságok kerülnek az asztalra. Halászlé szokott lenni, amit Márti anyukája készít, a töltött káposztát most először a sógor csinálja, mi a sültekért, salátákért felelünk, illetve van az anyukámnak egy specialitása, amit úgy hívunk, hogy vörösboros hús. Ezt egy évben egyszer főzi meg, és nekem a nagy kedvencem – osztotta meg kis Gara.

Fotó: Matey István

Az ajándékok beszerzése is lényegi kérdés: vannak, akik már jó előre beszerzik a meglepetéseket, de akadnak olyanok is, akik még az utolsó pillanatokban is rohangálnak. A Garamvölgyi-család az előbbi csoportba sorolható. – Általában interneten vesszük meg, amit szeretnénk, nem a különböző bevásárlóközpontokban szaladgálunk, mint a mérgezett egér. Szeretjük minél hamarabb letudni az ajándékok beszerzését, de persze mindig akad valami, amit elfelejt az ember, és kénytelen még elszaladni érte.

Egyébként azt mondhatom, hogy nálunk egész évben karácsony van, mióta megvannak a fiúk, bearanyozzák a napjainkat. Próbálunk mindent megadni nekik, ők pedig rengeteg boldog pillanattal ajándékoznak meg cserébe”

– mondta meghatottan a Debreceni Labdarúgó Akadémia U14-es csapatának edzője, Garamvölgyi Péter, majd azt is elárulta, az öltözékükkel is megtisztelik az ünnepet, de azért a rénszarvasos pulcsiktól elhatárolódnak. Még az ajándékokkal kapcsolatban arra is fény derült, hogy Márti és Peti általában megbeszélik, mit szeretne kapni a másik, de persze azért mindig készülnek valami meglepetéssel is.

Sokak számára stresszes időszakot jelent a karácsony, aggódnak az ajándékok, a menü, a jó hangulat miatt. – Márti jóval lazább, következetes, és jól kezeli a nehezebb szituációkat, én inkább vagyok görcsösebb, de próbáljuk élvezni az ünnepeket, semmint mindenen fennakadni – nyilatkozta a ház ura, majd nekiállt főzni, merthogy minket is meglepett, és elkészítette számunkra a specialitását.

– Szabó Dóra –

