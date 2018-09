Kiosztották az Emmy-díjakat, a Trónok harca lett a legjobb drámasorozat

Hétfőn Los Angelesben tartották meg a 70. Emmy-gálát. Az est a Trónok harca sikerét hozta a legfontosabb kategóriák egyikében: a George R. R. Martin regényfolyamán alapuló fantasyszéria vitte el a legjobb televíziós drámának járó elismerést.

A csillagok állása az új sorozatoknak is kedvezett, legalábbis ami a vígjáték-sorozatokat illeti. Henry Winkler és Bill Hader lett a kategória legjobb férfi mellékszereplője és a legjobb férfi főszereplője, mindketten a Barry című HBO-sorozatban látott alakításuknak köszönhetően kaphatták meg a szobrocskát.

Bill Hader | Fotó: AFP / Robyn Beck

A vígjáték-szekció legjobb női főszereplője Rachel Brosnahan lett a The Marvelous Mrs. Maisel-ért, de a sorozatban nyújtott produkciójáért Alex Borsteint is díjazták, mint legjobb női mellékszereplő. A komédia Amy Sherman-Palladino kreatív gurunak is meghozta az elismerést, övé lett a legjobb írói és legjobb rendezői cím vígjáték kategóriában.

Amy Sherman-Palladino | Fotó: AFP / Robyn Beck

Dráma kategóriában Matthew Rhys vitte el a szobrot a Foglalkozásuk: amerikai című sorozat főszerepéért, Claire Foy pedig ugyanitt a The Crown-ban nyújtott alakításáért érdemelte ki a legjobb női főszereplő címet. A legjobb férfi mellékszereplő drámában Peter Dinklage lett (Trónok harca), a legjobb női mellékszereplő a westworldös Thandie Newton.

Peter Dinklage | Fotó: AFP / Valerie Macon

De az est egyik legszebb pillanata mégsem egy fényesen csillogó szobrocskákhoz köthető, hanem egy gyűrűhöz. A legjobb varieté-rendezésért díjazott Glenn Weiss arra használta ki a rivaldafényt, hogy megkérje barátnője, Jan Svendsen kezét. Csak a rend kedvéért: a hölgy természetesen igent mondott.

Forrás: CNN

