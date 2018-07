„Kinyújtózhat” végre a paradicsom és az uborka is

A nyírségi településen működő Start munkaprogram legrégebbi és legsikeresebb ágazata a mezőgazdaság. Ezért nem véletlen, hogy a helyi önkormányzat nagy figyelmet fordít a folyamatos fejlesztésre. Az idei szezon leglátványosabb beruházása az a hatalmas fóliasátor, amit a mezőgazdasági közfoglalkoztatottak „központjában”, a Rákóczi utcai kertben állítottak fel. A három hagyományos, félkörívben hajtott csőre feszülő fólia mögött az utcáról is jól látható a téglalap alapú, nyerges tetőszerkezetű építmény, melynek alapterülete jóval nagyobb az eddigieknél, belmagassága pedig eléri a négy métert is. Az elől-hátul tolóajtóval ellátott sátor oldalán feltekerhető a fólia, ami a szellőztetés szempontjából nagyon hasznos és elengedhetetlen.

Vegyszer nélkül

Lakatosné Nagy Erzsébet csoportvezető elmondta, hogy az új fóliában uborka és paradicsom kapott helyet. – A szabadföldi zöldségfélék mellett a legkedveltebbekből a fóliában is termesztünk minden évben. Az előző helyen az alacsony belmagasság miatt nem tudott kényelmesen futni sem az uborka, sem a paradicsom, itt végre kedvükre nyújtózkodhatnak. Van hely nagyobb sor és tőtávolságra, a szellőztetés is sokkal könnyebb, jobban tudjuk szabályozni a páratartalmat, így remélhetőleg a betegségek is jobban elkerülik a növényeket – magyarázta a csoportvezető. A csepegtető öntözéssel ellátott fóliában semmilyen vegyszert nem kapnak a növények, így az óvodások, az idősek otthonának lakói, valamint az egyre nagyobb piacot jelentő helyi lakosság teljesen bio-zöldséghez juthat.

Praktikák a betegségek ellen

Az odafigyelő gondoskodás ellenére is megesik, hogy megbetegszik egy-egy tő. A csoportvezető folyamatosan tájékozódik arról, hogyan lehet vegyszer nélkül „gyógyítani”. Azt olvasta, ha tejjel permetezik a pödrődő leveleket, nehezebben terjed a betegség. Eddig bejött a próbálkozás, bíznak benne, hogy a növények is meghálálják majd az igyekezetet.

