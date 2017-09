“Kínlódunk tovább, mint ragyás a szépségversenyen”

Debreceni EAC – Nagyrábé Petőfi SK 2–1 (1–0)

100 néző. Vezette: Hajdú I. (Nedeczky Zs., Nagy R.)

Debrecen: Gulyás L. – Magi L. (Buzai G.), Tar G. (Illés D.), Fodor T., Posta N. (Köstner T.), Rácsai L., Molnár M. (Lénárt P.), Papp G., Radványi R., Hetrovics R., Csák Zs. (Lévai Á.) Edző: Katona László.

Nagyrábé: Kriston D. – Bácsi Á., Johan Gy. (Szabó D.), Tóth P., Vénig A., PARTI p. (Kovács A.), Faragó L., Szabados M., Mészáros I. (Szabó T.), Vig V., Balogh M. (Nagy Cs.) Edző: Tóth Péter.

Gól: Papp G., Csák Zs., illetve Nagy Cs. Jók: Mindenki, illetve Vig V., Bácsi Á., Tóth P., Mindenki

Kiállítva: Vénig A., Szabó D. Ifi: 1–2.

Katona László: Azt gondolom, hogy a Nagyrábé csapata üti a megye I-s szintet, de a mi csapatunk szintén. Ezen a meccsen voltak periódusok amikor csak nyomoztuk a labdát, de mégsem éreztem úgy, hogy vereséget fogunk szenvedni. Labdabirtoklásban a vendégcsapat volt a jobb, de mi több ziccert hagytunk ki. A vége feszült volt, de most az apró momentumok minket segítettek.

Tóth Péter: Jó mérkőzés volt, a mezőnyben sokat passzoltunk, jól játszottunk. Sajnálom a csapatot nem érdemeltünk vereséget. Tudom, hogy nem szabad a játékvezető úrral foglalkozni, de rosszabb úgysem lesz. Örülök játékvezető úr, hogy sikerült örömet okozni a DEAC játékosoknak, a kilencvenharmadik percben megadott büntetővel és az ön szerint vele járó kiállítással, főleg úgy, hogy partjelző kollégájával közösen sem sikerült megállapítani, hogy milyen ítéletet hozzanak mert egyikőjük sem helyezkedett úgy, hogy lássák a szituációt, pedig a partjelzőnek is csak az lenne a dolga, hogy a mérkőzést figyelje. Hajrá fiúk csak így tovább! Gratulálok az ifi csapatnak az újabb győzelemhez!

Konyári SE – Debreceni Sport Club 3–0 (0–0)

50 néző. Vezette: Percze Zs. (Rezes M., Molnár L.)

Konyár: Nagy B. – Entersz G., Csuka Zs., Tamási G., Varga D., Antal G. (Lakatos G.), Nagy A., Varga Z., Horváth Á., Bakk I. (Szigeti J.), Gavrilete R. (Andirkó I.) Edző: Kiss László.

Debrecen: Nagy B. – Tóth Cs., Balázs Á. (Szabó B.), Csurgó Á., Kocsis L. (Sándor R.), Fekete Cs. (Nagy N.), Gorzsás I., Kiss R. (Barabás Z.), Tamás A., Kovács K., Fehér J. Edző: Nagy Róbert.

Gól: Andirkó I., Varga D., Lakatos G. Jók: Mindenki, illetve Tamás A., Balázs Á., Tóth Cs., Fehér J. Ifi: 2–2.

Kiss László: Végre nyertünk, talán látjuk a gödör peremét, lehet tovább küzdeni. Gratulálok mindkét csapatomnak!

Nagy Róbert: Amikor azt hiszed, hogy , na akkor áh dehogy. Kínlódunk tovább mint ragyás a szépségversenyen, körülbelül annyi sikerrel. További sok sikert kívánok a szimpatikus Konyári csapatnak.

Püspökladányi LE – Báránd KSE 2–2 (1–1)

200 néző. Vezette: Seres L. (Pocsai G., Géhl B.)

Püspökladány: Katona N. – Ispán R., Szabó B. (Kéri M.), Fülöp A., Baranyai L., Nádházi S., Danka L., Szilágyi T. (Mile B.), Sass F. (Dajka L.), Ferenczi L., Varga L. Edző: Fülöp András.

Báránd: Tóth S. – Csóka G., Karmazsin Z., Szabó L. (Bíró B.), Mester N., Schuller I., Faragó B. (Török D.), Molnár L. (Török Zs.), Mester L., Erstey Zs., Vígh N. Edző: Szabó János.

Gól: Dajka L., Varga L., illetve Jók: Baranyi L., Dajka L., Nádházi S., Varga L., illetve Mindenki Ifi: 3–0.

Fülöp András: Számunkra kedvezőtlenül alakult a mérkőzés első félideje, les szituációból szerzett tizenegyest az ellenfél és három kényszerű cserénk is volt. A második félidőben több lehetőségünk is volt a mérkőzés lezárására, amíg ezek a ziccerek kimaradtak az ellenfél egyenlített. Ezek után is volt két- három gólszerzési lehetőségünk, de most sem sikerült a három pontot megszereznünk. Boldog születésnapot kívánunk Mosósnak és Baranyai Lórinak!

Szabó János: Ennek a döntetlennek csak az ellen lábasaink örülhetnek. Hiányérzetem van, mert ez a püspökladányi csapat fogható lett volna. A mérkőzés összképe alapján igazságos döntetlen született.

Nádudvari SE – Komádi SE 2–6 (2–4)

100 néző. Vezette: Papp J. (Juhász D., Muszka Z.)

Nádudvar: Pota N. – Nagy Z. (Taricska G.), Károlyi Z. (Dobi R.), Erdős M., Kovács I., Székely Z., Varga Zs. (Szatmári S.), Czibere K., Varga T., Szabó S. (Varga D.), Szegi Zs. (Rostás M.) Edző: Gere Csaba.

Komádi: Bokor Cs. (Pribék G.) – Kirimi P., Tóth L., Varga L., Kóti R. (Bujdosó D.), Balogh S., Vass Á., Nagy J., Nagy I., Holló J., Puskás Z. Edző: Szabó Sándor.

Gól: Székely Z.(2), illetve Balogh S.(2), Vass Á., Puskás Z., Nagy I.(2) Jók: Erdős M., Kovács I., illetve Mindenki Ifi: 6–2.

Gere Csaba: Nagyon sok a lyuk a csapatban, legfőképp a védekezésünkben.

Szabó Sándor: Egy nagyon sportszerű mérkőzésen, korrekt játékvezetés mellett magabiztos győzelmet arattunk. További sok sikert kívánok Nádudvar csapatának!

Hajdúszováti SE – Földes KSE 1–7 (1–3)

100 néző. Vezette: Varga Gy. (Puskás Z., Karasi M.)

Hajdúszovát: Marton A. – Balogh J., Rostás N., Szabó J., Budai G., Dancsevics B., Jónás B., Abdai K., Lakatos I. Edző: Balogh Ferenc.

Földes: Horváth Zs. – Bernáth G. (Kiss Z.), Bakonyi J., Földesi A. (Orsó A.), Nagy S., Vincze A., Mészáros T. (Karacs T.), Faragó Gy., Dede I., Vincze N. (Makula Sz.), Balogh R. Edző: Bakonyi János.

Gól: Lakatos I., illetve Mészáros T., Vincze A.(3), Makula Sz., Karacs T.(2) Jók: illetve Senki Ifi:.

Balogh Ferenc: Később nyilatkozik.

Bakonyi János: A mai meccsen begyűjtöttük a három pontot ez az egy pozitívum volt a ma délutánban. Sok sikert kívánok a Hajdúszovát csapatának! Hajrá Földes!

