Kinek jó a távmunka?

Az objektív, tényadatokon nyugvó automatizált módszertan kiválóan alkalmazható a távmunka rendszerekben is a világ bármely pontján, és minden olyan munkakör felülvizsgálatára kiterjeszthető, amelyek a hagyományos irodai környezetben is mérhetők.

Minek az iroda?

Huzamosabb ideje megfigyelhető a trend, hogy mind a munkavállalóknak, mind pedig a munkáltatóknak testhezállóbb rendszeresen, bizonyos munkafolyamatok esetén akár állandóan távmunkában dolgozni, dolgoztatni. Közös érdek, hogy a távmunka bevezetése zökkenőmentes és sikeres legyen, és a home office előtti eredményekkel megegyező, vagy még annál is nagyobb hatékonysággal végezze a munkáját az érintett csapat minden tagja. Ennek egzakt mérése végezhető el az úgynevezett Motiment segítségével. A módszertan alkalmazásával már az is kimutatható, hogy a munkavállaló a hét öt munkanapjából mennyit töltsön irodai, illetve otthoni környezetben. A mérések szerint az emberek több mint 20-25 százaléka nem alkalmas távmunkára, míg 65-70 százalékuk ugyanolyan eredményesen vagy még nagyobb hatékonysággal dolgozik home office környezetben. Ez azért is fontos tényező, mert a jó munkaerőt könnyebb megtartani, ha optimális körülményeket biztosítunk – különösen igaz ez a fiatalabb generációk kötetlenebb munkafeltételeket igénylő attitűdjére.

Home office

Egyre több cég tervezi a jelenleg klasszikus irodai környezet átalakítását home office bevonásával, amely folyamat több területet is érint: például ügyfélszolgálatot, HR-t, ingatlan gazdálkodást és a belső kommunikációt. Ezen területek működésének összehangolása elengedhetetlen a sikeres változás-menedzsmenthez, mert a távoli munkavégzés alkalmazásával a részfolyamatok is módosulhatnak. Ilyen esetekben gyorsan megjeleníthető, hogy mely elemeket kell a megváltozott környezethez igazítani, így az automatizált mérési rendszer minden érintett területnek jelentős támogatást tud nyújtani a sikeres home office bevezetéshez és a kielégítő üzemeltetés biztosításához. Általában a módszer segítségével 20-30 százalékkal nőhet a munka hatékonysága.

