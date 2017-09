Kínában mutatja meg nemzeti értékünket a Debreceni Hajdú Táncegyüttes

A fesztivált Yunchang városban rendezik; a megnyitó egy több ezer fős stadionban lesz. Ezen a csapatot elkalauzolják Pekingbe és a régi császári fővárosba, ahol megtekinthetik a több ezer éves kínai kultúra ma is látható emlékeit – tudatta lapunkkal Tiszai Zsuzsa az együttes egyik vezetője.

A csoporttal kapcsolatos, szintén büszkeségre okot adó hír, hogy munkásságukat a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottság tavaszi ülésén megyei értékekké nyilvánította, ami ezáltal a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvény értelmében nemzeti érték. Tiszai Zsuzsa így írt az elismerés kapcsán: Köszönjük a döntéshozóknak a megtisztelő címet, melyhez igyekszünk a jövőben is méltóak lenni. Nemzeti értékeinkkel a magyarság „szép arcának”, ez esetben „szép táncának”, mérhetetlenül gazdag és mély forrásból merítkező néptáncbéli kincsének megmutatása a cél, hogy ezáltal is növeljük önbecsülésünket, erősítsük önmagunkban és a nagyvilágban a nemzetünkről alkotott valódi képet. A magyar nemzeti érték egy megalkuvás nélküli minőség, az a bizonyos „magyar geniusból fakadó erő”, melyet már világszinten is ismernek és elismernek. A nemzeti értékek a máról szólnak, de a gazdag, tekintélyes múltból merítkeznek és a jövő generációk sikerét is alapozzák. A nemzeti érték egy olyan kőszikla, melyre identitásunkat is alapozhatjuk, ezért érdemes tisztelettel és alázatos áldozatkészséggel hozzáállni. Mi is ennek szellemében élünk, kutatunk, alkotunk és dolgozunk méltó módon a magyar néptánc ékes hagyományához, azt népszerűsítve, tanítva a jelen generációk körében is, de megőrizve eredeti jellemzőit, értékét.

A néptáncegyüttes több tagját legközelebb a Nagytemplom előtt láthatjuk, G. Nagy Ilián püspökladányi származású író és költő Csaba királyfi című székely nemzeti rockoperájának debreceni bemutatóján szeptember 17-én 18 óra 30 perctől.

HBN

