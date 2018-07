Kínába is eljutott a hírünk

Javában tart a nyári egyetem a Debreceni Egyetemen, ahol a külföldi résztvevők magyarul tanulnak, a magyar kultúrával, történelemmel ismerkednek ezekben a hetekben. Ezúttal 37 ország 183 diákja vesz részt a képzésen. A 91. ilyen tanfolyamra legnagyobb számban kínaiak érkeztek. Néhány résztvevővel beszélgettünk.

„Fél anyanyelv”

A 15 éves Franciska Vidner Svájcból jött a nyári egyetemre, és viszonylag jól, de német akcentussal beszél magyarul. Elmondta, hogy az édesanyja magyar, debreceni, ráadásul az egyetem közelében élt korábban. Ő tanította magyarra.

– Magyarország nekem a második hazám. Azért jöttem, hogy jobban megtanuljam a magyar nyelvet, és megismerjem a magyar kultúrát, mert otthon iskolában soha nem volt rá alkalmam – fogalmazott. Kifejtette: elsősorban a helyesírással és néha a szavak helyes kiejtésével van problémája. Szeretne minél több magyar verset, prózát olvasni.

A kevésbé ismert város

A szintén nagyon fiatal Fehér Kevin Németországból, Regensburgból érkezett. Róla az derült ki, hogy mindkét szülője magyar, ennek köszönhetően elég jól beszéli a nyelvünket. Az a célja, hogy csiszoljon a magyar tudásán. Arra a kérdésre, hogy miért éppen a Debreceni Egyetemet választotta az ilyentájt sokfelé elérhető magyar nyári egyetemek közül, azt válaszolta, hogy nincs itteni kötődése. Rokonai Hatvanban, ismerősei Sarkadon élnek. – Azért Debrecenbe jöttem, mert a legtöbben Budapestre mennek. Én olyan várost akartam látni, amit viszonylag kevesen ismernek – fogalmazott. Úgy vélte: mivel tetszik neki Debrecen, a jövőben majd máskor is visszajönne.

Pekingben tanulnak

Utoljára öt kínai lány állt mikrofonunk elé. Erősen tört magyarsággal elmondták, hogy Pekingben a Nemzeti Tanulmányok Egyetemére járnak, ahol magyarul is tanulnak. Az egyik tanárnőjük magyar. Mielőtt idejöttek, még nem jártak Európában. Nagyon keveset tudnak Magyarországról, Debrecenről. Elsősorban a hírekből hallottak rólunk, főleg Tokajról, valamint az ottani jó borokról – mondták kedvesen mosolyogva. A nyári egyetem keretében egyébként Tokajba is szerveznek a résztvevőknek kirándulást. Végül arról beszéltek a kínaiak, hogy most még kezdő szinten állnak a magyarral, de remélik, hogy a nyári egyetem végére sikerül előrébb lépniük.

– Orosz Csaba –

