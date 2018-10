Kilométerek a konyári utcákon

Október 23-án kellemes őszi időben startolt el a népes mezőny az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulójának tiszteletére. Németh Károly és Németh Botond versenybírók irányításával a tornacsarnoktól hajtották a kilométereket a futók, és végül is kora délután sikerült beérniük a célba. Felhőtlen hangulat, kiemelkedő sportélmény és persze nem mindennapi kitartás jellemezte a versenyt.

A rendszeresen visszajáró, ismerős sportolók mellett idén is felfedezhettünk új megmérettetésre vágyó arcokat. A szervezett körülmények között lezajlott verseny egyik újítása volt, hogy a forradalmi történésekre utalva 1956 méteres – díjazás nélküli – nyílt emlékfutamot is hirdettek a rendezők az emlékfutók számára. Összesen 151 nevező érkezett meg, a legifjabb futó négy és fél éves volt, a legidősebb hatvanhat. A rendezvény összefogó szervezője idén is a Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum volt, és ebben a munkában ismét aktív szerepet vállalt Gulyás János konyári lokálpatrióta futó is.

Eredmények

SERDÜLŐ I. Lány SERDÜLŐ I. Fiú

I. Nagy Kata Bianka Debrecen I. Marjai Péter Hajdúböszörmény

II. Tóth Zsófia Konyár II. Ujvári Benedek Ilk

III. Józsa Zsuzsanna Debrecen- Haláp III. Nyüvedi Nándor Ebes

SERDÜLŐ II. Lány SERDÜLŐ II. Fiú

I. Hajdú Barbara Hajdúböszörmény I. Chrobák Gergő Debrecen

II. Kardos Hanna Hajdúböszörmény II. Békési András Apor Tépe

III. Balogh Sára Debrecen III. Pécsi Levente Nyíregyháza

6,8 km-es táv

FELNŐTT Nő FELNŐTT Férfi

I. Magyar Beatrix Debrecen I. Petneházi Gábor Debrecen

II. Nyüvediné Mónika Ebes II. Verdes Csaba Debrecen

III. Oláh Márta Debrecen III. Duzs László Debrecen

SENIOR Nő SENIOR Férfi

I. Zákány Katalin Debrecen I. Jurth Gyula Debrecen

II. Pál Enikő Sáránd II. Csörgi Péter Debrecen

III. Fazekas Anikó Hajdúszoboszló III. Gábori László Vámospércs

11,4 km-es táv

FELNŐTT Nő FELNŐTT Férfi

I. Dr. Aradi Bernadett Debrecen I. Horváth Marcell Debrecen

II. Ménes Anita Debrecen II. Bojtor László Debrecen

III. Pécsi Barbara Nyíregyháza III. Dr. Gulyás Kristóf Debrecen

SENIOR Nő SENIOR Férfi

I. Őri Nóra Debrecen I. Kiss Márton Debrecen

II. Szabó Márta Hajdúszoboszló II. Takács György Hajdúszoboszló

III. Sándor Ilona Hajdúszoboszló III. Dörgő Sándor Hajdúszoboszló

VISSZA A KEZDŐOLDALRA