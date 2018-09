Kilenc dobogós helyezéssel zártak a debreceni szenior úszók

A hat fős debreceni csapat minden eddigi világverseny szereplését felülmúlta, hét egyéni érmet szereztek, és két váltójuk is eredményes volt.

Kiemelendő dr. Flóra Katalin szereplése. A 84 éves kolozsvári úszó, aki fiatalon élsportoló, sokszoros román bajnok, csúcstartó volt, tavaly igazolt a Debreceni Szenior Úszó Klubhoz, és a budapesti Masters világbajnokságon a legeredményesebb magyar női versenyzőként három aranyéremmel és egy váltóban elért ezüsttel mutatkozott be.

Kranjban négy egyéni versenyszámot nyert meg (a három hátúszó számot 50, 100 és 200 méteren, valamint a 200 m-es vegyes úszást). Az 50 m-es pillangóúszásban ezüstérmes volt. A győztes női gyorsváltóban és a bronzérmes mix gyorsváltóban is szerepelt, és kezdő emberként 50 m-es egyéni gyorsúszó ideje a két váltóban két országos csúcsdöntést is jelentett! (A váltóban a kezdő emberek ideje hitelesíthető, a jelenlegi csúcs 46,20 mp.) Mindezek alapján a legeredményesebb magyar versenyző volt dr. Flóra Katalin.

Egyéni ezüstérmet nyert Gombkötőné Tóth Ilona az 50 m-es gyorsúszásban. 35,53 mp-es eredménye figyelemre méltó! A kirobbanó formában lévő 68 éves úszó két másik versenyszámában, a 100 m-es és a 200 m-es gyorsúszásban 4. lett, egyúttal két országos csúcsot is megdöntött. A két dobogós helyezett váltóban is remekelt, „repülő” váltással egyéni csúcsánál is jobb időket úszva.

Maier Judit, Flóra Katalin 76 éves húga a 200 méteres vegyes úszásban volt bronzérmes, váltóban aranyat szerzett.

Batta Gyula, a Debreceni Egyetem 65 éves professzora 100 m pillangón a pontszerző 6. helyen végzett, és tagja volt a bronzérmes mix váltónak. (A mix váltóban két férfi és két női csapattag úszik, néhány éve a „fiatalok” versenyein is megrendezik ezt a látványos számot.) 200 m pillangón a 9. hely volt az övé.

Katona László (65) a 100 m-es gyorsúszásban a hagyományosan erős mezőnyben 9. helyezést ért el, és a bronzérmes mix váltó befutó embere volt. Megjegyzendő, hogy egy 4. helyezett váltója is volt a debrecenieknek, ezt követte az arany- és bronzérmes helyezéssel zárult másik két szereplés.

Cseri Piroska (64) egyéni számaiban 14-20. közötti helyezéseket szerzett, váltóban aranyérmes volt.

Összességében mind a hat debreceni medencés versenyző dobogóra állhatott a két kiváló váltószereplés után. Közülük hárman egyéni számokban is érmesek voltak.

A szenior úszó Európa-bajnokságon több ezren indultak a különböző számokban és korcsoportokban. A kontinensviadalra 31 magyar egyesület 143 versenyzője nevezett, közülük tizenhárom egyesület tagjai értek el dobogós helyezéseket. Az éremtáblázatban a Törökbálinti Senior Úszó Club mögött a Debreceni Szenior Úszó Klub együttese érdemelte ki a második helyet a hazai egyesületek rangsorában.

– Debreceni Szenior Úszó Klub –

