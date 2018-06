Kikerülné a Sámsoni úti dugót? Itt lehet a megoldás!

Mit tehet az, aki nem akar a sorban várakozni, hanem más utat választana? – erre mutatunk példát a lenti térképen bejelölt útvonalon.

Eszerint, ha például a városba érkezőket nézzük, akkor a Sámsoni út, a Keresszegi utca és a Jánosi utca érintésével is be lehet jutni a Kassai útra. Le lehet térni a Sámsoni útról az Apafája utcára is, ahonnan a Futó utcán át érhető el a Kassai út, azaz a 4-es főút.

Kövesse élőben a debreceni közlekedési helyzetet a Waze térképének segítségével:

