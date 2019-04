Kikapott a DVSC, de azért van mire alapozni

Érezhető volt a feszültség kedden este a Nagy­erdei Stadionban. Nem is csoda, hiszen nagy volt a tét: a DVSC és a Vidi is azon munkálkodott, hogy bejusson a Magyar Kupa döntőjébe.

Előnyösebb helyzetből várhatta a visszavágót a fehérvári egylet, mely hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Lokit. Ettől függetlenül harcosan kezdte a játékot kedden Herczeg András alakulata, több helyzetet is kialakítottak Bódiék, ennek ellenére Futács szerzett vezetést a vendégeknek a 66. percben. A gól láthatóan megfogta a debrecenieket, akiknek így már három találatot kellett volna szerezniük a továbbjutáshoz. Elfogyott a lendület, a Vidi előnye pedig tovább hízott, Elek, majd Huszti (büntetőből) is bevette Kosicky kapuját, ezzel eldöntve az elődöntőt – 4–0-s összesítéssel a Székesfehérvár jutott be az MK-fináléba. A paprikás hangulat egyébként a lapok számában is megmutatkozott, nyolc sárgát osztott ki Iványi.

Nincs idő

– Mindent megtettünk, lehetőségeink is voltak, de sajnos nem sikerült a továbbjutás. A Vidi ezúttal is bizonyította, hogy minden apró kis hibát kíméletlenül ki tud használni. 1–0 után összetörtünk, az utolsó 25 perc már tét nélküli volt. De próbálunk a pozitívumokra összpontosítani, az első hatvan minutumra lehet alapozni. Persze mindenki lógatta a fejét az öltözőben a meccs után, de nincs idő szomorkodni, hiszen szombaton az Újpest ellen legalább olyan fontos összecsapás vár ránk, mint amilyen a Vidivel szembeni volt – összegzett röviden lapunk kérésére Haris Attila, a DVSC középpályása.



Elismerte, bár megterhelő három-négy naponta mérkőzést játszani, ugyanakkor ez nem jelent számukra problémát, mert a szakmai stáb megfelelően felkészítette a csapatot, remek erőnléti állapotban vannak. A piros-fehérekre az MK-találkozó után szombaton 17 órától újabb bajnoki vár, a 30. fordulóban a 47 ponttal a tabella harmadik helyén álló Loki a szintén 47 egységet gyűjtő, negyedik Újpest otthonába látogat.

SZADÓ

