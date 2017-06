Kihirdették a debreceni drámaírópályázat eredményét

A pályázatok nem felmondják a történelmet, hanem kibogozzák a mögötte lévő emberi drámákat.” Szirák Péter

A zsűri – Árkosi Árpád rendező, Kubik Anna Kossuth-díjas színművész, Ráckevei Anna színigazgató, dr. Szirák Péter irodalomtörténész, Visky András író, dramaturg – a Menekülők című drámát ítélte a legméltóbbnak a 2 millió forinttal járó fődíjra, a második helyezett Szabó András 1,2 millió, a harmadik Láng Zsolt 800 ezer forinttal lett gazdagabb. A tervek szerint a műveket a Deszka Fesztiválon felolvasószínház révén és a 4. 5. helyezettek történeteivel együtt kötetben is bemutatják – erről Ráckevei Anna a debreceni teátrum direktora szólt a hétfői eredményhirdetésen.

© Fotó: Derencsényi István

A győztes alkotópáros tagjai rokonok, illetve mester-tanítvány jelzővel is illette a viszonyt Győri Katalin, akinek a nagybátyja egyben irodalom- és történelem tanára is volt. Győri L. János, a Debreceni Református Kollégium tanára, unokahúga pedig az ikonikus intézményben élte eddigi évei nagyobb részét, így nem meglepő, hogy az 1660-ban játszódó drámájuk központjában is egy, az intézethez köthető esemény áll.

– A nagybátyám kutatott korábban e témában, a fejében már megvolt a dráma erős alapja és váza, én pedig az érzelmi töltetet, a karakterek jellemét, mondandóját adtam hozzá. Ha külön-külön indulunk vélhetően egyikünk sem ülne most itt – hangzott el a budapesti gimnázium tanárnőjétől.

A páros másik tagjától megtudtuk: Várad eleste után a váradi deákok Martonfalvi György professzor vezetésével Debrecenbe menekültek. A Kollégium végül befogadta őket, ekkor vált az ország iskolájává az intézet. A török által megsarcolt város ebben az időben saját intézményét is alig volt képes fenntartani. A menekültek befogadásának dilemmájáról, illetve a közvélemény által súlyosan félreismert Lippai professzorról és Lippainé tragikus sorsáról szól a dráma.

HBN–HABE

VISSZA A KEZDŐOLDALRA