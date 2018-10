Kihirdették a Central European String Quartet zeneszerzőverseny díjazottjait

Első helyezést ért el Leonardo Mezzalira (Olaszország), második helyezést Johannes X. Schachtner (Németország), harmadik helyezést pedig Zámbó Jonatán (Magyarország) pályaműve. Pacsirta Díjat kapott Krasimir Draganov Taskov (Bulgária), a Zeneakadémia Alapítvány Díjában Balogh Máté darabja részesült. A leginnovatívabb pályamű különdíját Amy Brandon (Kanada), a legszórakoztatóbb pályamű különdíját Hszüpin Ma (Kína) nyerte el. Az eredményeket péntek este tették közzé – közölte az esemény kommunikációjával foglalkozó cég hétfőn az MTI-vel.

A versenyre 75 pályamű érkezett 27 országból, Ausztriából, Bulgáriából, Kanadából, Kínából, Kolumbiából, Ciprusról, Angliából, Finnországból, Franciaországból, Németországból, Görögországból, Hollandiából, Magyarországról, Írországból, Izraelből, Olaszországból, Japánból, Litvániából, Makedóniából, Malajziából, Új-Zélandról, Lengyelországból, Romániából, Oroszországból, Szerbiából, Szlovéniából és az Amerikai Egyesült Államokból.

Az első mellett a második és a harmadik helyezett, valamint a négy különdíjas is pénzdíjban részesül, ezen felül a győztes pályamű legalább három koncertelőadáson elhangzik a 2018/19-es évadban a Central European String Quartet előadásában. A nyertes pályaművet 2019. február 24-én mutatják be az Óbudai Társaskörben, a koncerten Haydn, Vaughan Williams és Brahms kompozíciói is megszólalnak a CESQ előadásában, Borbély László zongoraművész közreműködésével.

A nemzetközi zeneszerzőversenyt Miranda Liu hegedűművésznő, a Central European String Quartet (CESQ) alapítója és első hegedűse 2018 júliusában hirdette meg kvartettjével. A Magyarországon élő, amerikai születésű művész a Concerto Budapest egyik – és egyben Magyarország legfiatalabb – koncertmestere, aki külföldi fellépésein azt tapasztalta, hogy nagy igény van a közönség részéről is új művek iránt, művészként pedig nagy kihívást jelent ilyen módon támogatni és bemutatáshoz segíteni az új zenei kompozíciókat – áll a közleményben.

– MTI –

