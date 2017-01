Kifosztottak egy építés alatt álló hajdúsámsoni házat

A Cívis Közterületi Támogató Alosztály munkatársai még aznap 13 óra körül Debrecenben, a Luther utcán járőröztek, amikor észrevettek két gyanús férfit, amint egy nagy zsákot cipelnek.

A rendőrök igazoltatták a két debreceni lakost, akik nem tudtak elszámolni a zsákjukban talált rézcsövekkel, ezért bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt előállították őket a Debreceni Rendőrkapitányságra.

Fotó: police.hu © Fotó: police.hu

A nyomozók a beszerzett információk alapján elfogtak két másik, a bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozható debreceni lakost is. A rendőrök kihallgatták a két 21, a 22 és a 25 éves férfiakat és megtalálták az eltulajdonított szerelvényeket, gázkazánt. Az őrizetbe vett C. Dániel, P. Norbert, C. Tamás és K. Gábor ellen a Debreceni Rendőrkapitányság lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatja a nyomozást.

– police.hu –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA