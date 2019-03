Kiesési rangadót vívnak a balmazújvárosiak

A kiesés elkerüléséért folytatott harc szempontjából nagyon fontos összecsapásról Király Ákos, az Újváros védője nyilatkozott a klub hivatalos honlapjának.

„Minden meccs más és más, de természetesen győzni szeretnénk a Balaton-parti együttes otthonában. Készülni fogunk a Siófok csapatából, és remélem az edzésen gyakoroltak visszaköszönnek majd a mérkőzésen is, s ez nekünk megfelelő eredményt hoz. Nagyon fontos: bárhol is játszunk, nem engedhetjük meg, hogy a másik csapat nagyobb erőfeszítések nélkül pontokat vegyen el tőlünk. Ha már úgy alakul, akkor küzdjenek meg érte, mi nem fogjuk könnyen adni, főleg nem hazai környezetben, ahol a szurkolók is nagy segítséget adnak. Idegenből pedig ponttal, vagy pontokkal kell hazatérnünk. Nagyon bízom a csapatban és egységünk erejében.”

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA