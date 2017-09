Kiemelt szerepet kap a magyar zeneművészet egy ír fesztiválon

A zongorafesztiválon Bartók Béla, Kurtág György, Liszt Ferenc és Kodály Zoltán műveit is megismerheti a közönség. New Ross városában fellép Würtz Klára és Fejérvári Zoltán zongoraművész, Baráti Kristóf hegedűművész és Váradi István csellóművész – mondta el Pálffy István, Magyarország dublini nagykövete hétfőn az MTI-nek.

A 12 éves múltra visszatekintő fesztiválon már korábban is megjelent a magyar zene, de most kiemelkedő helyet foglal el a programban a fellépő neves magyar művészek és a magyar zeneművek számát tekintve is. Az ír közönség többek között Kodály Marosszéki táncok, Bartók 15 magyar parasztdal és Liszt 12. Magyar rapszódia című művét is hallhatja.

Az ötnapos fesztiválon külön programpontként szeptember 22-én Tóth Endre zenetörténész és Seán Morgan-Rooney zongoraművész koncerttel egybekötött beszélgetésen mutatja be többek között Kodály munkásságát.

“Rendkívül gazdagon átszövi a magyar elem a programot” – mutatott rá Pálffy István, hozzátéve: a zenekritikusok szerint a fesztivál nagyságrendeket lépett előrébb azzal, hogy bátran vállalta egy fókusz kialakítását, fennállása óta első alkalommal.

A zongorafesztivál szervezője – és egyik fellépője – Finghin Collins ír zongoraművész kereste meg a nagykövetséget támogatásukat kérve. Mivel Kodály-emlékév van, a szervezők és a nagykövetség szándéka találkozott, de nemcsak Kodályra helyez hangsúlyt a fesztivál, hanem általában a magyar tematikára, így minden főbb koncerten felhangoznak majd magyar zeneszerzők művei.

– MTI –

