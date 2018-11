Kiélezett meccsen jutottak döntőbe a Gladiátorok

A történelem küszöbén álltak az arany-feketék vasárnap, amikor a fináléba jutásért játszottak. Az eddig szenzációsan teljesítő Gladiátoroknál visszatért Kunkli László sérüléséből, és azonnal egy nagy téttel bíró összecsapáson bizonyíthatott. Az első negyedben nagy csatát vívott egymással a két együttes. A védelmek parádés teljesítményt nyújtottak. A Gladiátoroknál Gál Kristófnak volt a meccs elején egy megszerzett labdája, míg Zsurka Kristóf egy sackkel akadályozta meg a vendégek előrehaladását. A negyed végére már a támadósor is éledezni kezdett, Kovács Ádámnak voltak fontos elkapásai ekkor. Ezután a debreceni attakok a második játékrészre hoztak pontokat, Németi Soma 18 yardos futásával szereztek vezetést a cívisvárosiak. Kovács az extrát értékesítette (7-0). A hazai védelem tovább remekelt és megnehezítette a Young Guns dolgát. Egy megismételt puntnál viszont magasan kapta a snapet a vendégek rúgója, így a saját end zone-juk közelében volt kénytelen ráfeküdni a malacbőrre. Így jó mezőnypozícióba kerültek a hazaiak. Ezt touchdownra ugyan nem, de egy field goal-ra be tudták váltani a Gladiátorok, amit Kovács értékesített: 10-0. Ezzel mehettek pihenőre a csapatok

A harmadik negyedben aztán kezdett visszajönni a Young Guns. Bakos Bence egy interception után jó helyzetbe hozta csapatát a visszahordással. Ezt pedig pontokra is váltották Horváth Kristóf elkapásával. A sikeres extrával már csak három pont volt a különbség (10-7). A játékrészt viszont jól zárta a Gladiators, hiszen egy puntnál Kis Benedek szerzett labdát. Ezt ki is használta a fordulás után a hazai együttes. Kunkli László harmadik kísérletre egy nagy passzt dobott Boruzs Kevinnek, aki 40 yardon keresztül cikázott a labdával. Ráadásul a Young Guns-nál egy büntetést is kiosztottak, amivel már két yardra kerültek a pontszerző területtől az arany-feketék. Innen Németi Soma átverekedte magát a vendégek falemberein, és bejutott az end zone-on belülre. Kovács egypontosát blokkolták (16-7). A Young Guns-nak még volt lehetősége arra, hogy faragjon hátrányán, amit meg is tett. Egy halottnak tűnt támadást váltottak pontokra Tóth Áron elkapásával. A kétpontos sikertelen volt: 16-13. A kick-off után ugyan még visszaszerezték a labdát a vendégek, de a félpályánál negyedikre egy sikertelen átadás megpecsételte a sorsukat. Ezt követően a Gladiátorok már lepörgették az órát és 16-13-re győztek. Ezzel a cívisvárosi U19-esek történetük során először jutottak a korosztályos bajnokság fináléjába.

Örülök, hogy döntőbe jutottunk, de nagyon sokat hibáztunk, főleg fejben”

– értékelte a meccset Szűcs Botond vezetőedző. – „A harmadik negyedben a Young Guns labdát szerzett, sok yardot tudott megtenni és TD-t vitt. Emellett, amikor negyedikre sikerült megállítanunk az ellenfelet, rendre hibáztunk és a szabálytalanságokkal mindig first downig jutott a Young Guns. Ez egy jó ébresztő volt a srácoknak a döntő előtt. Egy nagyon kemény ellenfelet győztünk le, de a Cowbells is kemény lesz a fináléban annak ellenére, hogy már egyszer kikaptak tőlünk. Számomra viszont nagyon sokat jelent, hogy döntőbe jutottunk, mert ezek a srácok a kezeim alatt nevelkedtek, és azt a rendszert használjuk, amit közösen felépítettünk.”

– Makranczi László –

Gladiators-Young Guns United 16-13 (0-0, 10-0, 0-7, 6-6)

Pontszerzők: Németi Soma 2 TD, Kovács Ádám 1 FG és 1 XP, illetve Horváth Kristóf, Tóth Áron 1-1 TD, Bakos Bence 1 XP.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA