Kidőlt fákat, lehasadt ágakat is eltávolítottak a tűzoltók

Megcsúszott, majd bebicskázva lesodródott az útról egy tartálykocsi vasárnap reggel a 35-ös számú főúton Józsánál - © Fotó: Matey István

Hajdú-Bihar – Leesett a hó Hajdú-Bihar megyében is. Sokszor bizonyosodott már be, hogy nem elég a téli gumit felszerelni, más módon is fel kell készülni a télies időjárásra az utakon – hívja fel az útra kelők figyelmét a katasztrófavédelem.