Kiderült, ki tudott a legtöbbet az EU-ról

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének Hajdú-Bihar Megyei Információs Központja május 25-én rendezte meg Debrecenben a „Ki tud többet az Európai Unióról?” verseny megyei döntőjét általános iskolások számára. A 23 csapatból a döntőre 5-5 csapat került be korosztályonként. A diákok uniós totót töltöttek ki, kreatív feladatokat oldottak meg, európai országok jellegzetes ételeit csodálhatták meg papírból, szituációs feladatokat mutattak be elképzelve magukat 20 év múlva az Európai Unióban, illetve diákat mutattak be azzal kapcsolatosan, hogy mit köszönhettek a közösségnek.

A diákok nagyon élvezték a kreatív feladatokat és boldogan vették át nyereményeiket számtalan ismeretekkel gazdagodva. Első helyezett lett a Lilla téri Általános iskola csapata 7-8 évfolyamon, illetve a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájának csapata 5-6 évfolyamon.

Fontos, hogy kisiskolás kortól megismerjék az Európai Unió működését és tisztában legyenek az egyesülés nyújtotta számos lehetőséggel”

– emelte ki Komódi Zsuzsa, a Hajdú-Bihar Megyei Europe Direct Információs Központ vezetője.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA