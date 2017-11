Kick-box-vb – Tizennyolc magyar a pénteki döntőkben

A Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) tájékoztatása szerint csütörtökön pointfightingban és kick-lightban remekeltek a hazai versenyzők.

Pointfightingban a nyolcszoros világbajnok Mórádi Zsolt, a hétszeres vb-első Jároszkievicz Krisztián és Veres Richárd is technikai fölénnyel nyerte elődöntőjét és került a fináléba – mások mellett. Meg kellett küzdeni ugyanakkor a döntő jogáért a sportág egyik legígéretesebb fiatal tehetségének, Veres Rolandnak. A bolgár Radulov ellen röviddel a mérkőzés vége előtt is még rendkívül szoros volt az állás, az utolsó találatokat azonban a 18 éves magyar versenyzőnek sikerült bevinnie, így 16-13-ra győzött. Kick-lightban Veres Roland meggyőző fölénnyel nyerte elődöntőjét a szlovén Simnic ellen. A három szakágban indult csepeli fiatalember a light-contactban is fináléba jutott.

A kick-light szabályrendszerben a nőknél Busa Gabriella, Hanicz Nelly, Miskolczi Anett és Nagy Rita lett döntős. Busa és Miskolczi light-contactban is érdekelt lesz a pénteki döntőben, míg Hanicz pointfightingban is harcolhat az aranyért.

A masters korosztályban közben befejeződtek a küzdelmek, a magyarok négy arany-, hat ezüst- és öt bronzéremmel fejezték be szereplésüket.

Debreczeni Dezső, aki hét egyéni világbajnoki címével a kick-box egyik kiemelkedő alakja, a legutóbbi hazai rendezésű vb-n, 2005-ben Szegeden még az aktív felnőttek között diadalmaskodott. Az azóta edzővé előlépett sportember ezúttal az öregfiúk mezőnyében bizonyított: a pointfighting 74 kilogrammos kategóriájában bizonyult a legjobbnak. Szuknai Zsuzsanna még a ringben, full-contactban nyert aranyérmet Szegeden, a mostani vb-n pedig a tatamin jeleskedett – a veteránoknál csak a félerejű technikákat engedélyező versenyszámokat bonyolították le -, és a light-contact, valamint kick-light szakágban is megnyerte a 65 kilogrammos súlycsoport küzdelmeit. A negyedik magyar aranyérmet a pointfighting +65 kilogrammos súlycsoportjában nyerte Kovács Betty.

A második helyen végzett pointfightingban Tóth István és Csikós Péter, light-contactban Pődör Csaba, kick-lightban pedig Molnár László, Tóth László és Bertalan Gábor. Az elődöntőben fejezte be szereplését, ezzel bronzérmet nyert a pointfightingban Bertalan Gábor és Jó Dobronya Róbert, a light-contactban Bertalan Gábor és Linczmayer Szilvia, akárcsak a kick-lightban Pődör Csaba.

A sportág történetében először a magyar fővárosban rendeznek olyan világbajnokságot, amelyen az összes szakág képviselői egy helyszínen, egy időben küzdenek. A versenyek szombatig tartanak a BOK Sportcsarnokban.

– MTI –

