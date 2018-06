Kibírja, hogy ne vigye haza őket?

Az örökbefogadás egyik feltétele: ismerkedés legalább két alkalommal a kiválasztott állattal. Az állatok csütörtökönként, szombatonként és vasárnaponként 8 és 12 óra között látogathatók meg. Egyeztetés és egyéb információk: info@debrecenikutyahaz.hu e-mail címen vagy a 0620/402-4301-es telefonszámon. További részletek a menhely honlapján.

Addison | Fotó: Együtt ÁÁ KHE

Addison kedves, játékos 3 éves szuka kutya. Pórázon szépen sétál, ha elfárad, akár a séta közben is lefekszik kicsit. Gyorsan tanul, nagyon szeret az emberek közelében lenni, igényli az emberek és a kutyák közelségét is. Kiváló választás második kutyának is. Ajánljuk családosoknak is kinti-benti, vagy csak kinti tartással.

Nolli | Fotó: Együtt ÁÁ KHE

Nolli egy kissé félénk, de magabiztos, 4 év alatti szuka kutya. Kedves, bújós és nyugodt természetű. Könnyen tanul és élvezi a sétákat. Feleslegesen nem ugat, viszont jól jelez. Nagyon fázós, így legalább téli bentlakással, kinti-benti kutyának fogadható örökbe.

Liliom | Fotó: Együtt ÁÁ KHE

Liliom barátságos, pörgős, 4 éves, kis termetű szuka kutya. Szeret sétálni, jól jelez, más kutyákkal barátságos. Nem igényli a folytonos simogatást. Kissé ugrálós, így kisebb gyermek vagy idősebbek mellé nem ajánljuk. Nagyon szeret kint lenni, így olyan helyet keresünk számára, ahol sokat tud mozogni, de a lakásba is szabad bejárása lehetne.

HBN

