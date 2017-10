Kiadós esőzéssel kezdődik a hét

Az MTI-hez vasárnap eljuttatott országos középtávú előrejelzés szerint a hét további részében már kevesebb csapadék és több napsütés várható. 20 fok már nem valószínű, de többfelé lehetnek még 15 Celsius-fok körüli maximumok.

Október 23-án, hétfőn országszerte borult lesz az ég, sokfelé várható tartós, kiadós eső. Emiatt Budapestre, Pest és Fejér megyére harmadfokú, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém megyére másodfokú, míg a többi megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Emellett az északi, északkeleti szél nagy területen erős, a Dunántúlon néhol viharos lesz. A szél veszélye miatt Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Hétfőn a leghidegebb órákban 7-12 fok lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9-14 fok között valószínű (délkeleten lehet az enyhébb idő).

Kedden reggel, délelőtt délkeleten lehet még kisebb eső, később már nem valószínű csapadék, de még ekkor is erős, főként a Dunántúlon viharos lehet a szél. A minimumhőmérséklet 4-10, a maximumhőmérséklet 9-14 fok között alakul.

Helyenként még szerdán is megerősödik a szél, de ekkor már nem várható csapadék és több-kevesebb napsütés is lehet. A leghidegebb órákban 0-6 fok várható, s néhol talaj menti fagy is lehet. Napközben 9-14 fokig melegszik a levegő.

Csütörtökön eleinte gyengén felhős, napos idő várható, majd délután megnövekszik a felhőzet, de csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 2-7 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge talaj menti fagy sem kizárt. A nappali maximumok 10-15 fok között alakulnak.

Pénteken délután előfordulhat szórványosan eső, zápor és helyenként a szél is erős lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet 4-10, a legmagasabb hőmérséklet 13-18 fok között alakul.

Szombaton eleinte néhol még kisebb eső előfordulhat, és helyenként megerősödhet a szél, de emellett több órára kisüt a nap. A legalacsonyabb hőmérséklet 5-10, a legmagasabb hőmérséklet 10-15 fok között alakul.

Vasárnap is lehet több-kevesebb napsütés, de erős, néhol viharos szélre, elszórtan kisebb esőre is készülni kell. A leghidegebb órákban 5-10 fok lehet. Napközben 12-17 fokig melegszik a levegő – olvasható az előrejelzésben.

