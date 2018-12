Ki gondolná, de jó ajándék!

Negyven év fölött mindenképpen érdemes mérni a vérnyomásunkat. A magas vérnyomás nagyon komoly rizikófaktora a szívinfarktusnak, az agyi keringészavarnak, valamint az agyvérzésnek. Elég, ha az életben egyszer 220-240 higanymilliméteres (Hgmm) értékre kiugrik a vérnyomás ahhoz, hogy agyvérzés alakuljon ki, s a beteg örökre mozgáskorlátozott legyen – minderről dr. Oláh László egyetemi docenssel, a Debreceni Egyetem Neurológiai Klinikájának igazgatójával beszélgettünk.

Mérni kellene

– Az agyvérzések mintegy 80 százalékát meg lehetne előzni azzal, hogy az ember fölismeri, hogy magas vérnyomása van, elmegy a háziorvoshoz, a felírt gyógyszereket rendszeresen szedi, és a továbbiakban ellenőrzi a vérnyomását. Körülbelül 100 olyan beteget kezelünk évente a klinikán, akiknek extrém magas vérnyomás miatt alakul ki agyvérzése, ezeknek a betegeknek átlagban a 40 százalékát elveszítjük, az életben maradt betegek nagy része pedig tartós ápolásra szorul. Ez azért szomorú, mert az agyvérzés hátterében legtöbbször a magas vérnyomás, egy jól kezelhető betegség áll – emelte ki a klinikaigazgató.

Dr. Oláh László egyetemi docens | Fotó: magánarchívum

Jó ötlet tehát a neurológus szerint, hogy vérnyomásmérőt ajándékozzunk karácsonyra, hiszen ez az egész családnak hasznos meglepetés lehet. Lehetőség szerint ne csuklós, hanem felkaros vérnyomásmérőt vásároljunk, ami gyógyszertárban, illetve gyógyászati eszközöket árusító üzletekben kapható.

Mi lehet a vérnyomásnak az a felső értéke, ami már veszélyes? – érdeklődtünk. – A normális vérnyomás határa 140/90 Hgmm: a 140 a nyomás felső értéke, ami akkor mérhető, amikor a szív kipumpálja a vért, a 90 pedig az alsó érték, ami a szív elernyedésekor mérhető. Ez a számpár már magas vérnyomásnak számít. A normális határon belül is igaz azonban, hogy minél alacsonyabb a vérnyomás, annál kisebb a szív- és érbetegségek rizikója. Ennek oka, hogy a kisebb nyomás kisebb terhet jelent a szívnek és az ereknek, mint a magasabb nyomásérték.

Természetesen a túlzottan alacsony vérnyomás sem jó, mert bár van olyan, aki 90/60 Hgmm mellett is jól érzi magát, sok beteg a túl alacsony érték mellett szédülést, gyengeséget, álmosságot érez.

Sok elhízott, tunya életmódot folytató, csak enyhén emelkedett vérnyomással élő ember esetében megfigyeltük, ha elkezdenek sportolni, egészséges életet élni, akkor a vérnyomást akár gyógyszer nélkül is rendbe lehet tenni. Sajnos, sok esetben ez nem elég és gyógyszert kell szedni – tudtuk meg. A megfelelő gyógy­módról mindig ki kell kérni a kezelőorvos tanácsát – emelte ki az ideggyógyász hozzátéve, egy hirtelen kiugró vérnyomás tragikus is lehet, tehát nem szabad elbagatellizálni, s csupán egy stresszhelyzetre, vagy időjárási frontra fogni. Természetesen stresszhelyzetben, hidegfront hatására emelkedhet a vérnyomás, de sokszor kiderül, hogy anélkül is magasak a beteg nyomásértékei. Sokan azt gondolják a vérnyomás-emelkedésről, hogy olyan, mint a láz, addig kell rá gyógyszert szedni, míg le nem megy. Pedig ezeket a gyógyszereket az esetek döntő többségében egy egész életen át, rendszeresen kell használni, hisz a gyógyszer tartja a normális értéken a vérnyomást – osztotta meg a Naplóval dr. Oláh László.

– Barak Beáta –

A szívritmuszavar hátterét is kimutatják

Több agyvérzett ember érkezik télen: hidegfrontok alkalmával fölmegy a vérnyomás. Érdemes ezért ilyenkor gyakrabban mérni a nyomásértékeket, jobban odafigyelni, és tartani otthon olyan gyógyszert, ami 170-180 higanymilliméter fölött eseti jelleggel bevéve, körülbelül fél óra alatt hatásosan csökkenti a kiugró értéket – tanácsolta dr. Oláh László egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Neurológiai Klinikájának igazgatója.

Érdemes ismerkednie a készülékkel a család minden tagjának | Fotó: AFP

Az ajándékozáshoz kapcsolódva a klinikaigazgató elmondta, hogy akár egy okos­óra is lehet jó ajándék, hiszen megmutatja, mennyit léptünk, hány kilométert tettünk meg, milyen volt a pulzusunk. Ezek az orvosi információk azonban a stroke, az agyi keringészavarok szempontjából nem relevánsak. – A pitvarfibrillációt kellene felismerni, aminek két egyszerű módja is van. Az egyik az ujjunk, amivel megtanulhatjuk a pulzust tapintani és a szabálytalan szívműködést felismerni, a másik pedig az EKG-szenzorral ellátott okosórák. Ezek már nemcsak a percenkénti szívütések számát képesek mérni, de a szívritmuszavar hátterét is ki tudják mutatni. Egy ilyen óra nagyon hasznos lehet, ha okosajándékban gondolkodunk, de ezeknek az ára még meglehetősen borsos és a technikai tökéletesítésük jelenleg is zajlik – folytatta. Hazánkban 5-10 évvel fiatalabb emberek kapnak stroke-ot, mint a fejlettebb országokban. Ennek okai között van a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód, az, hogy kevéssé vagyunk tudatosak, nem figyelünk a vérnyomásra, későn vesszük észre a cukorbetegséget – mondta a szakember, hozzátéve, minden olyan ajándék jó, ami a természet és a sport szeretetére ösztönzi az embert.

BB

VISSZA A KEZDŐOLDALRA