Ki és hol parkolhat a jövőben?

Kiknek készül új parkoló Debrecenben, a Piac utca 66. számú ház udvarán? – kérdezte Madarasi István (MSZP) képviselő a debreceni önkormányzat legutóbbi közgyűlésének végén. Elmondta: a terület eddig közterület volt, ahová a társasház lakóinak a város ingatlanvagyonát kezelő Cívis Ház Zrt. beállási jogot biztosított. A helyzet a közelmúltban megváltozott, a parkolót átalakítják, a lakókat kiszorítják. A képviselő írásos választ kért.

Rend a számlázásban?

Madarasi István ezután arra is kíváncsi volt a közgyűlésen, hogyan érinti a Debrecenben a szemétszállítást végző céget az a probléma, hogy az állami kukaholding jelentős késésekkel, rendszertelenül bocsátja ki a számláit. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV Zrt.) nemcsak a lakosságtól szedi be összevissza a szemétszállítási díjat, hanem a munkát végző cégeknek is hol fizet, hol nem – tette hozzá.

Papp László, Debrecen polgármestere válaszában elmondta: kedden tárgyalt Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter erről, aki azt ígérte, hogy a jövő év második negyedévének végére az NHKV megoldja a számlázási problémákat. A város első embere szerint a gondot az okozza, hogy korábban a települések maguk szabályozták a hulladékszállítást, így rengetegféle megoldás alakult ki erre. Debrecenben zavartalan a hulladékszállítás, ami elsősorban annak köszönhető, hogy az AKSD tőkeerős cég, számos más dologgal is foglalkoznak – emelte ki.

Hol maradt el a festék?

Czellér László (Fidesz) képviselő azt kérdezte, hogy a Mikepércsi út nyári felújítása után miért nem festették fel a szintén megújult ottani kerékpár­útra a burkolati jeleket. Mivel a kerékpárút a járdával közös, így most emiatt balesetveszélyes helyzetek alakulnak ki.

Szűcs László, a polgármesteri hivatal gazdálkodási főosztályának vezetője úgy reagált, hogy nem a város, hanem az állami közútkezelő végeztette a munkát, akiknek korábban már jelezték ezt a problémát, s most újra megteszik.

Ágoston Tibor (Mi Hazánk Mozgalom) arra panaszkodott, hogy a Piroska utcában végzett közművezeték-javítás, -csere után nagyon megsüllyedt a burkolat. Ezért szerinte felelősségre kellene vonni a rossz munkát végzett kivitelezőt. A polgármester erre úgy reagált, hogy megkeresik a céget, és javítást fognak kérni.

Díszkövekkel burkolják az udvart

A közgyűlés után elmentünk a Piac utca 66.-ba, ahol egy jó nagy, több száz négyzetméteres, körbeépített udvart találtunk. Ott valóban munka zajlik, pénteken a Vármegyeháza utca felőli részen díszkövezést készítettek elő. (A szürke köveket már odahordták.)

Az udvar Piac utca felőli kovácsoltvas kapujára közleményt függesztett ki a Cívis Ház Zrt. Eszerint az önkormányzat tulajdonában lévő területen megkezdték a burkolat átalakítását. Az építési munkák idején, a garázstulajdonosokat kivéve oda mások nem hajthatnak be.

Az is olvasható a hirdetményen, hogy a társasház az udvar ingyenes használatát az ott lakó autósoknak 1994-es alapító okiratában megengedte. Csakhogy az átalakítás után az udvaron kizárólag érvényes helyhasználati szerződéssel lehet majd megállni vagy parkolni. A garázsokat pedig kizárólag területhasználati engedély alapján szabad igénybe venni. (Az nem derül ki, hogy ez a lakókat hogyan érinti.)

OCs

Jól teljesítettek a városi cégek Debrecen - Amióta önkormányzati tulajdonba került, egyre többen szállnak meg a Hotel Lyciumban. A terveknek megfelelően halad a Nemzetközi Iskola építése Debrecen pallagi részén. Az alapvetően kellemes őszi időnek köszönhetően eddig a munka 20-30 százalékával készültek el – számolt be Papp László... Tovább a cikkhez

Ülésezett a debreceni közgyűlés Debrecen - A Kölcsey Központ és a Modem lesz a 44 milliárdos hitel fedezete. A debreceni önkormányzat csütörtöki közgyűlésén a legnagyobb vita annak kapcsán bontakozott ki, hogy a nagyerdei köztemetőt üzemeltető AKSD Kft. a szolgáltatási díjak január 1-től történő, 3,1 százalékos emelését kérte a... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA