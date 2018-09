Kezdődik a tanítás: változik a menetrend is

A hamarosan kezdődő tanidőszakkal sokban változik majd a város és a fiatalok élete. Megkérdeztünk néhány szakképzési centrumot és iskolát, hogyan állnak a tankönyvosztással.

– Sorra találtak gazdára a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskolában a tankönyvcsomagok, árulta el Nagy Ilona intézményvezető, akitől azt is megtudtuk, hogy a tankönyvek időben megérkeztek hozzájuk, és a szétosztásban a Mórás diákok segédkeztek. Az intézmény 324 tanulójának több mint a fele már át is vette a tankönyveit – tette hozzá az igazgatónő.

Iskolakezdési költségek – kattintásra nagyobb méretben

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tagintézményeiben is szinten gördülékenyen folyt a tankönyvek kiosztásai, mondta Pelyhéné Bartha Irén, főigazgató asszony. A Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) intézményeiben a tankönyveket szeptember 3-án és 4-én fogják majd odaadni a tanulóknak – derült ki a tájékoztatásukból, amiben azt is leírták, hogy a DSZC tizenegy intézményében a könyvekért fizető és nem fizető tanulókkal együtt, összesen 6 ezer 410 tanuló várhatja a hétfőn kezdődő tankönyvosztást.

Változások a közlekedésben

Az iskolai időszakban jelentősen megugranak az utazási igények, de ezt igyekeznek maradéktalanul kielégíteni – közölte közleményében a MÁV Zrt. Ennek érdekében olyan vonatok közlekednek, amelyek indulási és érkezési időpontja szorosan kapcsolódik az iskolakezdéshez és annak végéhez. Ezek a járatok a most kezdődő tanévben szeptember másodikától közlekednek. Továbbá az Innovációs és Technológiai Minisztérium engedélye alapján a MÁV-START járatain augusztus 30-tól érvényesek a szeptember havi dolgozói és tanulóbérletek. A minisztérium az érvényesség kiterjesztésével a pénztári várakozási idők csökkentését és az utasok színvonalasabb kiszolgálását kívánta elősegíteni a helyi járatok esetében.

A helyi buszközlekedésben is hasonló helyzetre számítanak – közölte a DKV Zrt. Hozzátették, az autóbusz-, trolibusz és villamos járatai a tanítási időszakot követően, munkanapi menetrend szerint közlekednek majd újra. A nyári időszakhoz képest megnövekszik ezeken a járatokon is a forgalom, hiszen különösen az iskolakezdés első két hetében, a kollégiumi beköltözések miatt is nagy forgalomra kell számítani. Ehhez az igényekhez igazodva közlekedteti járatait a DKV. A forgalom miatt hosszabb menetidővel kell az utasoknak számolniuk, hiszen az autóbuszok és a trolibuszok ugyanazt a forgalmi sávot használják, mint a többi gépjármű – tudtuk meg a DKV Zrt.-től.

GYT

