Kezdődik a négy sávra szélesítés

Több helyen kivágták a fákat, a bokrokat a 471-es főút Debrecen és Hajdúsámson közötti szakaszán, a megyeszékhely határában az elmúlt hetekben. A debreceni Sámsoni út végén található városhatárt jelző tábláig tartó irtások szélére narancssárga végű kis karókat vertek le.

Motoros fűrészek zaja

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) illetékese kérdésünkre arról számolt be, hogy a fakivágásokra, illetve a bozót- és cserjeirtásokra a 471. számú főút négysávosítása előkészítésének részeként került sor. A munkások Debrecen határában a bal oldalon mintegy 315 méter hosszan és átlagosan 20 méter szélességben, míg a jobb oldalon csaknem 1200 méter hosszan és átlag 15 méteres szélességben dolgoztak. A munka elvégzéséhez 143 érintett ingatlantulajdonos kártalanítására volt szükség.

Jövő ősszel lesz kész

Hideg András, a NIF Zrt. kommunikációs igazgatója arról tájékoztatott, hogy a projektben mintegy 4,6 kilométer hosszan növelik a 471-es számú főút kapacitását Debrecen külterülete és Hajdúsámson között. Az út nyomvonala jellemzően a jelenlegi nyomvonallal megegyező marad az érintett szakaszon, míg a Rétikanyar utca környékén ívkorrekcióra kerül sor.

A fakivágásokat, bozót- és cserjeirtásokat követően kezdődhet el az érintett közművek kiváltása. Az útépítési munkák május elején indulhatnak meg. A mintegy 7,5 milliárd forintból megvalósuló beruházást várhatóan 2020 őszén fejezik be.

Felújítják, hosszabbítják

Arra is kíváncsiak voltunk, mi történik majd a jelenleg az út mellett futó kerékpárúttal. Hideg András erre azt válaszolta, a kétszer kétsávosra bővítés mellett a meglévő, 340 méter hosszú kerékpárutat is felújítják, illetve 830 méter hosszban új kerékpárút épül. Ezen felül az új szervizúton 3300 méter hosszon kerékpárosnyomot alakít ki a kivitelező, így továbbra is biztosítva lesz a kerékpáros közlekedés a Debrecen–Hajdúsámson közötti szakaszon – tette hozzá a NIF Zrt. kommunikációs igazgatója.

Debrecenben folytatják

A 471-es főút Hajdúsámsont elkerülő, 8,6 kilométer hosszú új szakaszának átadóünnepségét tavaly, karácsony előtt néhány nappal tartották. A 8,3 milliárd forintból megvalósuló, kétszer egy forgalmi sávos útnak köszönhetően napi csaknem 9 ezer egységjármű káros hatásától szabadult meg Hajdúsámson, a Debrecen–Nyíradony út pedig mintegy 10 perccel lett rövidebb.Korábbi hírek szerint a Hajdúsámson–Debrecen szakasz elkészülte után a megyeszékhelyen folytatódik a 471-es bővítése, fejlesztése egészen a Mátyás király utcáig, ami csaknem 3 kilométernyi dupla sávot eredményez a Sámsoni úton. A biztonságos közlekedést 10 jelzőlámpás csomópont garantálja majd. A Sámsoni úti vasúti átjáróban aluljárót alakítanának ki.

