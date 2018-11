Kezdetnek sima vereség a norvégoktól

Mint ismert, vereséggel kezdte meg szereplését a franciaországi Európa-bajnokságra készülő magyar női kézilabda-válogatott a rangos norvégiai Möbelringen-kupa felkészülési tornán: a mieink – soraikban a két debrecenivel: Kovács Annával és Tóvizi Petrával – az alaposan bekezdő házigazdától 25–19-re kaptak ki.

Kim Rasmussen szövetségi kapitány csapata sem támadásban, sem védekezésben nem mutatott be bravúrokat, sőt több hibát követett el, így megkönnyítette ellenfele dolgát. A második félidő tizedik percét követően fordult elő először, hogy a magyar válogatott két gólt dobott egymás után. A folytatásban is bátrabban játszottak a vendégek, mint az első felvonásban, jóval eredményesebbek is voltak, de a norvégok sima győzelmét nem tudták megakadályozni.

Hétvégén két meccs

A lefújást követően a magyar válogatott szakvezetője így értékelt: – Felemás érzéseim vannak, mert utálok veszíteni, ráadásul a játék sok elemében teljesíthettünk volna jobban: sokáig lassúak voltunk támadásban, olykor pontatlanok is, ki-kihagyott a figyelem védekezésben. Viszont végig igyekezett a csapat, voltak pozitívumok is, a hibákat pedig jobb most látni, mint majd az Eb-n – bölcselkedett Kim Rasmussen.

A hibák kijavításra a hétvégén két alkalommal is lehetőség nyílik: előbb szombaton 17 órától Franciaországgal, majd vasárnap 16 órától Dánia együttesével csapnak össze a magyar lányok, mindkét találkozót a Duna World közvetíti.

