Kezdetét vette a Bihari Számadó Napok

– Ezen a kiállításon és vásáron az ipar, a kereskedem, a mezőgazdaság, az oktatás, a kultúra és a szolgáltatás képviselői vannak jelen. Lehetőség van a bemutatkozásra, a közös gondolkodásra, és az előttünk álló kihívásokat közösen megvitatni – mondta Bodnár Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Berettyóújfalui Szervezetének elnöke.

Bíznak a térség fejlődésében

Dolgozzunk eredményesen és rendezzünk minél több ilyen eseményt, ahol találkozunk egymással.”

Jelentős érdeklődéssel, több mint hetven kiállítóval nyílt meg a Bihari Számadó Napok pénteken, mely első rendezvény volt a felújított Kabos Endre Városi Sportcsarnokban. Bónácz János, Berettyóújfalu alpolgármestere beszédében először a testvérvárosaik, az olaszországi Porcia és a romániai Margita delegációit köszöntötte.

Fotó: Nagy Dóra

– Reményeink szerint december 20-a körül átadjuk az autópályát, amivel a debreceni repülőtér nagyjából húsz perc alatt elérhető lesz. Ezek a fejlesztések, amik Hajdú-Bihar megyében megvalósulnak, végre ki fogják emelni a bihari térséget – fejezte ki bizakodását dr. Vitányi István országgyűlési képviselő. A Bihari Számadó Napok kapcsán azt mondta: – Azt tanácsolnám a látogatóknak, nézzék meg a összes terméket, hallgassák végig a szakmai előadásokat és jövőre térjenek vissza Berettyóújfaluba, emellett vigyék a város jó hírét! Remélem, a későbbiekben újabb beruházásokkal, létesítménnyel gazdagodik a város és méltó lesz arra, hogy a csonka Bihar vármegye fővárosa maradjon.

Rajtunk múlik

Most nagy kihívások előtt áll a bihari térség – jelentette ki Bulcsú László, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alelnöke. – Infrastruktúrát kell teremteni, hogy befektetők, vállalkozások ide jöjjenek; jövőbe tekinteni, hogy ez a térség is felzárkózzon az igen gazdag lehetőséget kínáló térségek közé. Az autópálya érkeztével nekünk kell élni. Most már nem hivatkozhatunk arra, hogy nincs olyan lehetőség, amivel a világot ne tudnánk megközelíteni. Az autópályával és a hozzá kapcsolódó vállalkozási potenciállal el tudunk érni egy magasabb életszínvonalat, itthon tudjuk tartani fiataljainkat, meg tudnak erősödni a vállalkozásaink, önkormányzataink, amennyiben tudunk élni a lehetőségekkel. Én arra buzdítok mindenkit, hogy ismerje fel ezeket és használja ki! – hangsúlyozta az alelnök.

Hatékonyság és innováció

T. Tóth Tibor, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HBM KIK) elnökségi tagja a hatékonyság fontosságát hangsúlyozta. – Arra kell odafigyelni, hogy innovációt, fejlesztést, informatikát, telekommunikációt és motorizációt próbáljunk beépíteni a mindennapi gondolkodásba. Dolgozzunk eredményesen és rendezzünk minél több ilyen eseményt, ahol találkozunk egymással – emelte ki.

Optimizmus

– A két napon bihari intézmények, vállalkozók és kiskereskedők számot adhatnak az idei teljesítményükről, fejlődésükről és jövőbeli terveiről. Két évtizeddel ezelőtt, amikor a bihari térségre gondoltunk, mindig arról volt szó, hogy milyen problémával küzd éppen. Büszkén látom, hogy hatalmas fejlesztések vannak, és örömmel tapasztalom, hogy „Biharország” kezd magára találni, fejlődni és erősödni – mondta Szólláth Tibor, a Hajdú-Bihar Megyei Agrárgazdasági Kamara elnöke. Majd hangsúlyozta: – Egészen más életkilátásokat fognak nyújtani a különböző területi beruházások ebben a térségben is, ehhez viszont sikeres vállalkozásokra van szükség. Bízom abban is, hogy az agrárgazdasági kamara és a kereskedelmi iparkamara képes az együttműködésre és közösen fogjuk ugyanazt a célt szolgálni. Minél optimistább és minél jobban fenntartható vidéki közösségek kellenek és a megyében Berettyóújfalu térsége ebben élen jár.

Fotó: Nagy Dóra

Elismerések

A HBM KIK Nyíri István-díját idén Bondár Sándor, a HBM KIK berettyóújfalui területi szervezetének elnöke kapta. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara különdíját Nagyné Gál Edina Renáta komádi fiatal vállalkozó vehette át, aki zöldségtermesztéssel és feldolgozással foglalkozik.

ND

