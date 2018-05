Kezd helyreállni az élet a kiégett lakóházban

A szerda reggeli ottjártunkkor már csak a keleti garázssoron nem volt áram – hallottuk Rubint János gondnoktól, aki frissen borotválva, éppen a rendőrségre sietett a tűzzel kapcsolatos teendőket intézni. Elmondta azt is, hogy a melegvíz-szolgáltatás érdekében ideiglenes árambekötést végeztek, és ezt is még majd véglegesre kell kialakítani.

Fotó: Vass Attila

Beszéltünk Horváth Istvánné Icával is, aki vasárnap este éppen hazatért a sétájából, amikor észlelte, hogy sűrű, fekete füst gomolyog a földszinti lépcsőházból. Mint elmondta, az utcáról egy pár, valamint lakók is értesítették a mentőket és a tűzoltókat. Ica néni közben tartotta az ajtót, hogy minél előbb kimenjen a füst.

Fotó: Vass Attila

Egy nő rosszul is lett a füsttől, neki infúziót kellett adni a kórházban. A kárfelmérés szerdán délután lesz a 100 lakásos társasházban – tudtuk meg. A gyanú szerint szándékos gyújtogatás történt, és valószínűleg egy matrac kapott lángra. A lakók fellépésének és a mentők gyors beavatkozásának köszönhetően azonban a tűz nem terjedt tovább.

Néhány lakást és ablakot azonban be kellett törniük a tűzoltóknak (ahogy Ica néninél is), és hűtők is leolvadtak. Az önkormányzat takarítómunkások kivezénylésével és ingyenes ebéddel is segíti a károsultakat. Ennek megfelelően szerdán délben is osztanak nekik meleg ételt.

VA

Meleg ebéd a tűzkárosultaknak az önkormányzattól Debrecen – Háromfogásos ebéddel segítette a debreceni Dienes János utca 25. szám alatti lakókat kedden délben a debreceni önkormányzat és a karitatív testület. Az ételeket Papp László polgármester és Széles Diána alpolgármester osztotta ki. Ezt megelőzően Rubint János, a 100 lakásos társasház gon... Tovább a cikkhez

Pincetűz Debrecenben Debrecen - Tűz keletkezett Debrecenben a Dienes János utcán egy négyemeletes társasház pincéjében. Egy ágybetét és lomok gyulladtak meg mintegy két négyzetméteren. A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat. Fotó: Matey István A lépcsőház füsttel telítődött, ezért az egységek kimenekített... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA