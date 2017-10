Kezd beérni a munka, egyre több a női játékos Debrecenben

Az évek múlásával egyre nagyobb figyelmet kap immár a férfi mellett a női labdarúgás is. Folyamatosan nő azon egyesületek, akadémiák, regionális központok száma, melyekben a lányok, hölgyek is focizhatnak – sokan élnek is a lehetőséggel.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöksége 2013-ban fogadta el a női labdarúgás 77 pontos fejlesztési tervét, így egyre nagyobb szerepet vállalnak a férfi klubok a női futballban az NB I-től az NB III-ig. A szövetség nyáron pedig úgy határozott, hogy a központi bevételekkel támogatott sportszervezetek számára kötelező lesz női felnőttcsapat működtetése a 2018/19-es szezontól.

Ugyanazt követeli meg

Így van ez Debrecenben is, a DVSC-DLA, illetve DEAC kötelékében mostanra U19-es, U16-os és U15-ös együttesek is működnek. A legidősebb korosztály vezetőedzőjével, Szegedi Szabolccsal beszélgettünk el a témában.

Anno még tíz, tizenöt fővel kezdtük meg a munkát, mostanra viszont már hatvan, hetven igazolt játékosunk van. Egyre inkább kezd beérni a munka, amit az évek során elvégeztünk.”

– Az én csapatom nagy része 2001-es születésű, ennek ellenére az U19-es bajnokságban szereplünk. A célunk, hogy megnyerjük a pontvadászatot, jövőre pedig irány az NB II., aztán meg az élvonalban szeretnénk helyt állni. Két éve fuzionáltunk a DEAC-cal, aminek hála immár be is tudjuk iskolázni a Balásházyban a növendékeinket, így több délelőtti és délutáni edzésre van lehetőség. Emellett nagyobb a merítési lehetőségünk is, más megyékből is tudunk hozni tehetséges játékosokat – részletezte Szegedi Szabolcs, akinek együttese négy forduló után hét ponttal a Keleti csoportban a harmadik helyen áll, igaz, egy meccsel kevesebbet játszva, mint az első két gárda.

Arról is érdeklődtünk, mennyivel másabb a lányokkal dolgozni, mint a fiúkkal. – Nyilván máshogy kell velük foglalkozni, ugyanakkor ugyanazt követelem meg tőlük is, mint a srácoktól. Nagyon megszerettem ezt a fajta munkát, a jövőt is itt képzelem el – mondta a tréner, aki szerint a válogatott Pintye Vivien, Horváth Petra és Horváth Viktória emelkedik ki a tanítványai közül, de a többiek is ügyesek, olyannyira, hogy NB II-es felnőtt ellenfelekkel is felveszik a versenyt.

Az U16-os Észak-Keleti csoportban is négy forduló ment le eddig a bajnokságból, a DVSC csapata jelenleg a hatodik, míg a Balmazújváros a negyedik.

