Kézben a kötelező tananyagok

Vannak olyan iskolák, ahol már be is fejezték a kötetek kiosztását, hiszen augusztus 1. és 30. között minden gyermek meg kell, hogy kapja az olvasmányokat, mielőtt elkezdődne hivatalosan is a tanév – tájékoztatott a Debreceni Tankerületi Központ. Levelükben azt is írták, hogy a Kello Könyvtárellátó Nonprofit Kft. ütemezése szerint történik majd a megrendelt fejlesztő eszközök kiszállítása a tankerülethez tartozó intézményekbe, idén összesen 202 243 db tankönyv. Továbbá a kiosztás során csaknem tizenötezer tanuló kap térítésmentesen, ingyen tankönyvet az első osztálytól a kilencedikig.

Az, hogy melyik suliban, mikor kerülnek sorra a kiosztások, intézménytől függ, mert saját hatáskörben szervezik majd. Ha valaki, még mindig nem kapta volna meg az iskolatáskába valót, akkor ezzel kapcsolatban a saját iskolájában érdeklődhet, ahol pontos információt adnak majd a kialakított folyamat menetéről.

GYT

VISSZA A KEZDŐOLDALRA