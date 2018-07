Kéz- és lábdobálós szocrock koncert lesz

A zenekar 2001 februárjában alakult Nyíregyházán. A négytagú csapat – Győri Gábor (gitár), Polák Péter (gitár, ének), Sándor Dániel (dob), Somogyi Ferenc (basszusgitár) – a koncerteken néha komoly, máskor enyhén infantilis, kéz- és lábdobálós szocrock dalaikkal táncoltatják meg az embereket. Eddig hat albumot és három kislemezt jelentettek meg, játszottak már Londonban és Berlinben, adták zenéjüket filmfesztiválos versenyfilmhez, és egyetemi vizsgafilmekhez is, megalapították saját kiadójukat, és bakelitlemezt is jelentettek meg. Több dalukat – Táncolsz és élvezed, Csak te, L. A. – is hallhatjuk az MR2-ben és más rádiókban. A banda rengeteg felejthetetlen koncertet adott már, többek között: SZIN-EFOTT-Hegyalja nagyszínpadon, a Szigeten, Zöld Pardonban, az A38 Hajón.

A Campuson sem először járnak. Idén a Dehir.hu sátrában lépnek fel szombaton éjszaka. Arra lehet számítani, amit egyik dalukban is megénekeltek: „Tedd fel a két kezed / Lássam, hogy táncolsz és élvezed / Mozogjon a lábad / Járja most mindenki utánad / Feldoblak az égbe.”

HBN

