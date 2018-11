Kevésnek bizonyultak a debreceni x-faktorosok

Baljósan indult szombat este a 2018-as X-Faktor első Élő Show-ja a debreceni rajongók számára. A tizenkét fellépő közül először a debreceni Csokonai Színház színésze, Balog Janó ragadott mikrofont, de produkciója nem nyerte el a zsűri tetszését, így a Veszélyzónába került. Bár Janó Robbie Williams Let Me Entertrain You című dalával hatalmasat robbanthatott volna, ő és mentora, Radics Gigi is technikai problémáról beszéltek az előadás után.

Ölveti Laci hozta a formáját a Beatles Come Together című klasszikusával, még a szigorú Puskás Petit is meggyőzte produkciója. Ám Alex úgy gondolta, Laci valószínűleg nem tud többet megmutatni magából. Alex véleménye ahhoz nem volt elég, hogy zsűritársait meggyőzze, de ahhoz igen, hogy a Veszélyzónába juttassa a debreceni énekest.

A biztos továbbjutóknak fenntartott székekért hatalmas harc folyt, hiszen a mentorok csak arról dönthettek, hogy kik érdemelnek szerintük továbbjutó helyet, de a nézők döntötték el, hogy kik azok, akik ott is maradhattak. Amikor az összes produkciót bemutatták a versenyzők, a nézők szavazatainak köszönhetően Tamáska Gabriella, a Stolen Beat, az USNK és a Ricky and the Drunken Sailors ültek a továbbjutást jelképező helyeken. A többi versenyző sorsáról újabb szavazás indult, így a továbbjutók táborához csatlakozhatott Szekér Gergő, Taka, Kovács Pál és Arany Tímea.

A tehetségkutató 2018-as évadának első élő adásában szigorú szabályok kemény próbatétel elé állították a versenyzőket és mentoraikat. A két debreceni tehetség mellet Urbanovics Vivien számára is véget ért az X-Faktor szombat este.

