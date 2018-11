Kevés gólon tartanák ellenfelüket a debreceni pólósok

Újabb két mérkőzés vár a héten a DVSE vízilabdacsapatára: az OB I. B csoportjában szereplő Debrecen szerdán 18 órától Szolnokra látogat, majd a következő, nyolcadik fordulóban, szombaton 17 órától a Tatabányát fogadja.

Miroslav Bajin tanítványai hat kör után a nyolcas negyedik helyén állnak, háromszor tudtak eddig nyerni a cívisvárosiak, és háromszor alulmaradtak. Legutóbb, múlt hétvégén a bombaerős OSC vendégeként szenvedtek 16–6-os vereséget. És rögtön egy újabb kőkemény összecsapás vár a DVSE alakulatára, hiszen a szolnokiak keretét is klasszis pólósok alkotják, elég csak mondjuk Nagy Viktor, Bátori Bence vagy Zalánki Gergő nevét említeni. Zivko Gocic alakulata öt találkozóját behúzta, egyedül a listavezető Újbudától kapott ki, ezzel a második pozícióban van.

Figyelni a lövőikre

– Némi fáradtságot érzek a társaságon, ami nem is csoda, hiszen megterhelő, kemény időszakban vagyunk benne. Topcsapatok ellen kell helytállnunk, a Miskolc, az Újbuda és a Szolnok is más szintet képvisel, mint most mi. Az OSC-vel szemben is mutattunk olyan dolgokat, melyek pozitívak voltak, és lehet belőlük meríteni, ugyanakkor így is sok gólt kaptunk. A védekezésünk nem megy mindig zökkenőmentesen, ezen a téren javulnunk kell – tekintett vissza Smitula Gergő, a debreceniek játékosa, aki elmondta azt is, nem akarják könnyen adni magukat Szolnokon.

– A fent említett gárdák ellen nyilván nem mi vagyunk az esélyesek, az ellenük vívott mérkőzéseken gyakorolhatjuk azt a játékot, amelyet majd a számunkra is fontos ütközeteken, mint például a Tatabányával szemben, be szeretnénk mutatni. Ez persze nem jelenti azt, hogy félvállról vennénk az előttünk álló összecsapást, sőt! Kiváló erőkből álló formációval fogunk találkozni, világklasszis játékosok alkotják keretüket, jól tudjuk, hogy a lövőikre kiemelten kell majd figyelnünk, minél kevesebb gólon tartani őket. Szeretnénk szoros derbit játszani a Szolnokkal – fogalmazott a pólós.

Mint megtudtuk, szerencsére mindenki egészséges a Debrecen csapatából, így teljes kerettel vághatnak neki az újabb megmérettetéseknek.

SZADÓ

