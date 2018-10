Kettőből kettő: remek rajtot vettek a röpisek

A tavalyi szezonhoz hasonlóan ismét három csoportban kezdődött az NB II-es küzdelemsorozat. A DSZC-Eötvös DSE a „szokásokhoz híven” ismét átalakult. A korábbi kezdőjátékosok közül dr. Kovács Katalin abbahagyta az aktív versenyzést, Bánfi Lili Budapesten folytatja pályafutását, Kiss Viktória külföldön tanul.

A debreceniek az első fordulóban szabadnaposak voltak, a Kecskemét pedig 3:1-re legyőzte a Szegedet. Az átalakult hajdúságiaknak a tisztes helyállás lehetett a céljuk október első hétvégéjén, a kecskemétiekkel szemben. Ehhez képest magasan túlteljesítették az előzetes elvárást a játékosok, akik 3:1-re verték ellenfelüket. A debreceniek a hazai bajnokverés után múlt hétvégén az NB I-es Fatum Nyíregyháza U21-es csapata ellen léptek pályára idegenben. Az első szettben szemre is tetszetősen játszottak a hajdúságiak, akik a következő játékrészben is tartották előnyüket. A harmadik felvonást is a debreceniek kezdték jobban, ennek ellenére szépítettek a szabolcsiak. A negyedik szettben látványos labdameneteknek örülhettek a nézők. A végjáték nagyon izgalmasra sikerült, az utolsó két labdamenetet a jobban koncentráló DSZC-Eötvös DSE nyerte, így a hajdúsági hölgykoszorú örömtáncával ért véget a mérkőzés.

A következő fordulóban a DSZC-Eötvös DSE október 21-én, vasárnap 15 órától a DEAC csapata ellen játszik a DSZC Beregszászi Pál Középiskolában.

