Kétszeres sokk, tripla öröm

Örömhír egy vágyott áldott állapotról hírt kapni. Ikrek megfoganására automatikusan feleljük gratulációnkkal együtt, hogy dupla öröm.

De, hogy mit él át az a szülőpáros, amely kislányának egy húgot képzelt el, majd az egyik vizsgálat nyomán három kislányhoz, napok múlva pedig egy fiú­trióhoz gratulált az orvosa, csak ők maguk tudják.

A világ egyik legcsodálatosabb pillanata, amikor két ember szerelméből egy új kis élet születik, akit utolsó leheletükig védenek, szeretnek. Mindannyian elképzelünk egy idilli családot, kisebb-nagyobb gyermekeket magunk körül szaladgálni, játszani, viszont ezt az életképet a sors számtalanszor felülírja. Dihenné Veres Mónikának egy álma vált valóra, amikor megszületett Lilien, hiszen mindig is kislányt szeretett volna. Nem képzelte el magát anyaszerepben, úgy gondolta, hogy majd mindent a maga idejében, jobb átélni a pillanatot, mint előre megtervezni. Csöppségük a harmadik életévét fogja októberben tölteni, igaz még egyke gyermekként, azonban hamarosan vége lesz a női uralomnak, egyszerre három ifjú fiúcska fog a trónra ülni. Mónika is nehezen hitte el, amikor az orvos közölte vele, hogy hármas ikrekkel várandós, de jól tudja, fel kell ébrednie a sokkból, mert nagyon sok teendő, feladat vár rá és a családjára.

– Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer fiaim lesznek, Lilien mellé még egy kislányt képzeltem el, ehhez képest nem is egy, hanem három ifjú van a pocakomban. Eleinte a lányom hasfájós volt, nem volt könnyű vele, nagyon sokszor felébredt éjszaka, s gyakorta csak a férjem tudta megnyugtatni. Még idő kell, hogy felfogjam az egészet, voltaképpen villámcsapásként ért minket, a szüleim szinte el sem hitték volna az elején, ha nem mutatom meg az ultrahangfelvételeket – kezdte lapunk tájékoztatását az édesanya. Mónika engedékeny szülőnek vallja magát, de természetesen a nagyszülők azok, akik leginkább kényeztetik az unokát.

Négy szív dobog benne

A fiatal házaspár tervezte a második babát, családi házat is vettek a szüleiktől nem messze, amit folyamatosan renováltak, csinosítgattak, hogy a háromszobás otthonukba két gyermekükkel nyugodalmasan beköltözhessenek. Ennek ellenére az átalakításoknak most egy időre hátat fordítanak, hiszen jelen pillanatban még maguk sem tudják, hogy egyáltalán miként is fognak elférni szeretett otthonukban. – Először négyhetes voltam, amikor elmentem a nőgyógyászhoz, de persze akkor még annyit tudtam meg, hogy terhes vagyok. A meglepetés tízhetesen ért, amikor egy magánrendelőben megtudtuk Zoltánnal, a párommal, hogy három babát hordok a szívem alatt. A hír hallatán konkrétan majdnem lefordultam az ágyról, a kedvesem pedig a székről. Az orvos nagyon örült, hiszen mostanában ő sem látott ilyet, ráadásul két baba egypetéjű ikerterhesség, a harmadik pedig külön magzatburokban növekszik – fűzte hozzá a hamarosan négyszeres anyuka.

Fordulatokban gazdag

A huszonhat éves fiatal nő most huszonkét hetes terhes, eleinte nagyon sok rosszulléte volt, sokkal intenzívebb fájdalmakat élt meg, mint Liliennel. A szédülés, gyengeség és a fájdalmak az első három hónapban mindennaposak voltak, sokszor még az ágyból sem tudott felkelni, a családja segítségére szorult. Elmondása szerint össze sem lehet hasonlítani a mostani állapotosságot az előzővel, sokkal nagyobb a terhe, de már a kezdeti kellemetlen velejárók elmúltak. Mónika elárulta, számos fordulatot kellett átélniük az elmúlt hetekben: tizenkét hetes volt, amikor az orvosok megállapították, hogy kislányokkal várandós. – Úgy éreztem, hogy bármi megtörténhet velem, egyik nap megtudom, hogy hármas ikreket várok, két hét után kislányokról számolnak be, majd öt nap elteltével bebizonyosodik, hogy kisfiúk, szinte időm nem volt akkor még arra, hogy örüljek az áldott állapotomnak – idézte fel Mónika.

Varázslatos az anyaság

A kismama félelemről nem beszélt, inkább szokatlan lesz számára, hogy a kislánya után három fiúról kell gondoskodnia. Folyamatosan bújja az internetet, könyveket, mert jó anyukája szeretne lenni mind a négy gyermekének. Valójában még nem tudja elképzelni, hogy miként fogja elvégezni a teendőit, de biztos benne, hogy mindenben mellette fog állni a családja. – A tervek szerint császármetszéssel fogják világra segíteni a gyermekeinket, az ikerterhesség miatt, viszont nem ettől tartok a leginkább. Nyilván a babákkal nem lesznek egyszerűek az éjszakák, biztosan sokat leszünk ébren, de egyáltalán nem bánom, hogy így alakult. Egy percig sem gondolkodtam azon, hogy akarom-e őket, hiszen valóságos csodák, akik hamarosan minden egyes pillanatunkat bearanyozzák majd. Tisztában vagyok vele, hogy nem lesz könnyű dolgunk, de aki már átélte tudja, édesanyának lenni varázslatos.

Dupla, tripla örömök hazánkban

A KSH adatai szerint 2016-ban Magyarországon 93 063 gyermek született élve, 1531 ikerpár, 32 hármas iker és egyetlen négyes iker.

