Kétszer ütötte le ellenfelét Kálucz, de ez sem volt elég

Telt házat vonzott a november 10-i révkomáromi Cage Fighting 5 gála. A Vesely Tamás és Farkas Péter által szervezett eseményen nagyon színvonalas összecsapásokat láthatott a közel 1000 fős közönség. Az este egyik főmérkőzését Kálucz Martin, a Taskó­Fighting harcosa vívta. A 25 éves fighter ellenfele a cseh Vojtech Garba volt, akivel 84 kilóban csaptak össze.

Földre vitték

– Összességében egy nagyon komoly gála volt, remek harcosokkal és meccsekkel – emlékezett vissza Kálucz. – Erősen és jól kezdtem, kétszer is leütöttem a srácot, nem is értettük, miként tudott felállni belőlük. A második menetben aztán sikerült a földre vinnie, sajnos mivel nem tudtam lerázni magamról annyi ütést kaptam, hogy vége lett a meccsnek. Odamentem és mindent beleadtam, de az ellenfelem is kőkemény volt.

Úgy gondolom, semmi szégyenkezni való nincs ebben: aki bemegy a ketrecbe, tisztában van vele, egy húzós meccsen nem csak ad, hanem kap is. Nekem aznap kijutott mindkettőből, nem kíméltük egymást, amiből azon az estén ő jött ki jobban.”

Ez volt az első vereségem az évben, de inkább választom az ilyen „kudarcot” egy kemény összecsapáson ahelyett, hogy bohóc ellenfelekkel szemben parádézzak.

Egy súlycsoporttal lejjebb

De hogy összességében nem lehetett annyira rossz a produkció mutatja, hogy a cseh menedzsmentje azóta megkereste a hajdúsági harcost ugyanis szeretnék, ha az általuk szervezett csehországi gálákon Kálucz is ringbe lépne a jövőben.

– Azok a szakmabeliek, akik látták a meccsünket mind elismerően beszéltek róla, de persze ez engem nem vigasztal, mert nyerni akartam. Már párszor visszapörgettem magamban az eseményeket keresve, hogy utólag mit csinálnék másképp, de a fő tapasztalat az, hogy egy súlycsoporttal lejjebb kell ezentúl ringbe lépnem. Ez a srác 193 cm, konkrétan egy fejjel volt nálam magasabb hosszú kezekkel és lábakkal. A másik konklúzió, hogy mostanában inkább K1-es szabályrendszer szerint vívtam az összecsapásaimat, lehet kicsit „berozsdásodtam” a földharcban – mondta el a sportoló.

