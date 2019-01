Kétgólos hátrányból nyertek a debreceni hokisok

A székesfehérvári mérkőzés eleje változatos játékot hozott. A 4. percben Németh Attila üresben tört a kapura, Beukeboom látványosan akasztotta, a játékvezetők büntetőlövést ítéltek. A sértett vezette rá a korongot a hazai kapura, Gyenes azonban nagyot védett, maradt a gól nélküli döntetlen állás. 12.29-nél Szita lövése pattant meg a debreceni kapu előtt tolakodókon, és végül Sárpátkiról került a hálóba.

Agresszív kezdés

A 2. játékrészt agresszív támadó játékkal indították a debreceniek. 21.30-nál Németh Attila szép cselekkel vitte előre a pakkot, lapos lövése meglepte Gyenest: egyenlített a vendégcsapat. A következő percekben megpróbált dominálni a Fehérvár, jól zárt azonban a debreceni védelem. 26.50-nél Kiss Roland a kék vonalról vette célba a vendégkaput, a lövése Markov-ról bepattant! 30.01-nél növelték az előnyüket a Titánok, Hamvai lőtt, majd Császár ismétlése akadt be (3–1).

A 3. harmad kezdetén keményen nyomott a DEAC, a Fehérvári Titánok főként kontratámadásokra rendezkedtek be. 44.27-nél Izacky a védekező harmadból indulva nyargalt végig a pályán, megkerülte a kaput és a hálóba csúsztatta a pakkot! A cseh szélső csodagólja után is támadásban maradtak a a vendégek: Szabó Bencét állították ki, a fórt pedig kihasználta Debrecen, a 49. percben Németh Attila akcióját Turcotte fejezte be. Ezzel máris 3–3 lett az állás, a találkozó pedig hosszabbítással folytatódott.

A ráadásban valamivel többet próbálkoztak a hazaiak, az állás azonban nem változott, a rávezetésekre maradt a döntés. A párbajok a harmadik párig folytatódtak; míg a mieink oldalán Erdei, Hári és Markov is magabiztosan értékesítette a rávezetést, a fehérváriak nem bírtak Hetényi Zoltánnal. A meccset eldöntő gólt a szabályok értelmében Erdei Zoltánnak könyvelték el.

Erdélyi túra jön

A debreceniek a hétvégén Erdélybe utaznak, ahol pénteken 17.30-tól a Corona Brasov vendégei lesznek, majd vasárnap este a Gyergyónál vizitálnak.

