Kétévente visszatér Németországba a száguldó cirkusz

A versenynaptárba idén visszatérő Német Nagydíj és utána közvetlenül a Magyar Nagydíj következik – olvasható az Amber PR Facebook-oldalán. A német verseny zaklatott életet él, Michael Schumacher visszavonulását követően csak nehezen sikerült összehozni a rendezéshez szükséges összeget. Idén viszont, kétéves pihenőt követően, ismét hazai pályára látogathatnak ki a német Forma–1-es szurkolók.

Fejleszteni körömszakadtáig

A hockenheimi pálya korábban a Nürburgringgel felváltva rendezte meg a germán futamot, de 2014 és 2016 után 2018-ban is ugyanerre a pályára utaznak el a csapatok. A német helyszín fontos a cirkusz sok résztvevője számára, hiszen sok csapat és pilóta német. Az egyéni világbajnoki cím idén is Sebastian Vettel és Lewis Hamilton között dől el, legalábbis az eddigi eredmények erre engednek következtetni. Vettel nagy fegyverténye, hogy az elmúlt futamot megnyerte Hamilton hazai terepén, Silver­stone-ban. Ráadásul elütötte a Mercedes pilótáját attól a lehetőségtől, hogy zsinórban ötödször is az övé legyen a brit korona.

A Ferrari jól kihasználta az Angliába vitt padló- és diffúzorfejlesztését, ez volt a pirosak első győzelme Silverstone-ban 2011 óta. Bár a Mercedes is bevetett újításokat, a Ferrari mégis több pontot szerzett az elmúlt futamok során. Az biztos, hogy a Brackley-i csapat továbbra sem várja ölbe tett kézzel a trónfosztást, ha a maranellói istálló mindkét világbajnoki címet meg szeretné szerezni, a szezon végéig küzdenie és fejlesztenie kell.

Szerintem az autónk nagyon jó, jól fekszenek neki az ilyen típusú pályák, mint Silverstone”

– szögezte le Vettel, majd hozzátette:

A fejlesztés kulcsfontosságú lesz, mert akkor lesz mivel harcolnunk. Amikor pedig megvannak az eszközeink, amivel játszhatunk, akkor a megvalósítás is könnyebb.”

Cserék az ezüstnyilaknál

Amennyiben Hamilton nem ismétli meg a 2016-os eredményét a Hockenheimringen, akkor lesz min elgondolkodnia a Magyar Nagydíjat követő nyári szünet alatt, mivel Vettel szerint a Red Bull autói lesznek a favoritok a mogyoródi pályán. A Mercedes közben megkongatta a vészharangot: reagálva az utóbbi idők sikertelenségére bejelentették, hogy személyi változásokat hajtanak végre a technikai vezetőségben a jövő szezontól. Ez Aldo Costát és Mark Ellist érinti, akik mindketten otthagyják posztjukat, előbbi technikai tanácsadóként folytatja, míg Mark Ellis a jövő szezon közepétől egyéves alkotói szabadságra megy. A két távozó szakember munkakörét John Owen és Loic Serra veszi át.

HBN

A verseny és a pálya

A Pirelli számára továbbra is gondot okoz, hogy ezen a pályán kétévente rendeznek futamot. Az autók egyre gyorsabbak, s nem könnyítik meg a dolgot az itt jellemző változékony időjárási körülmények. Az olasz abroncsgyártó a közepes, a lágy és az ultralágy abroncsait viszi el a német pályára. A 67-körös Német Nagydíj július 22-én 15óra 10 perckor veszi kezdetét. A pálya hossza: 4,574 km, a teljes versenytáv 306,458 km. A pályarekordot Kimi Räikkönen tartja 2004-ből, ideje 1 perc 13,780 másodperc. A hockenheimi pályán 17 – vegyesen gyors és lassú – kanyar található. Két évvel ezelőtt, 2016-ban – mikor utoljára rendeztek itt futamot – Lewis Hamilton (Mercedes) állhatott fel a dobogó legtetejére Hockenheimben. A brit pilóta ideje: 1:30:44.200 volt. A második és harmadik helyen a két Red Bull-pilóta, Daniel Ricciardo és Max Verstappen ért célba.

Hamilton hosszabbít

Hosszas tárgyalássorozat után a Mercedes a hazai nagydíján, Németországban bejelentette brit versenyzőjük, Lewis Hamilton szerződéshosszabbítását. A címvédő 2020 végéig biztosan az „ezüstnyilak” kötelékében marad, miközben értesülések szerint évi 40 millió eurót tehet zsebre.

A brit elmondása szerint egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy marad-e a sorozatban négy konstruktőri címet bezsebelő gárdánál. „Már 20 éve vagyok a Mercedes-család tagja, és még sosem voltam olyan boldog egy csapatnál, mint most. Ez a legjobb hely, ahol csak lehetek a jövőre nézve.”

VISSZA A KEZDŐOLDALRA